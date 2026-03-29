Mulino rescata e inaugura Escuela República de Venezuela

Decenas de obras están formando parte del programa de rescate de proyectos abandonados de pasados gobiernos, que incluye la recuperación de hospitales, estadios y puentes, entre otras estructuras.

Una de las obras más reciente en ingresar a esta lista es la Escuela República de Venezuela, la cual tras nueve años de abandono fue rescatada y tras esto, el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Educación Lucy Molinar, realizaron hace unos días su inauguración.

La comunidad educativa de la Escuela República de Venezuela finalmente recibió la nueva y moderna infraestructura de este plantel, ubicado en Calidonia.

Las autoridades informaron que este centro educativo, construido con una inversión de $21,837,390.73 y que quedará a disposición de una matrícula de 672 estudiantes, destaca por su tecnología de punta que incluye sistema de circuito cerrado en áreas comunes, conectividad a internet en todas las aulas y proyectores para fortalecer los procesos de enseñanza.

La Escuela República de Venezuela cuenta con 28 aulas teóricas, laboratorios especializados en informática, lengua, música, arte y desarrollo y familia. También posee una biblioteca equipada que impulsa el conocimiento, la investigación y la creatividad.

Sus amplias y modernas instalaciones también incluyen comedor, área administrativa, kiosco y un gimnasio ubicado en el tercer piso, que alberga dos canchas multiuso y vestidores independientes para niñas y niños, promoviendo el deporte y la sana convivencia. Esto no es todo, ya que también se suman aulas de apoyo, gabinetes psicopedagógicos, salón de profesores y un aula máxima para actividades académicas y comunitarias.

El mandatario señaló: "Es para mí un gran placer inaugurar obras, ver que escuelas, hospitales, carreteras, estadios, centros penitenciarios, puentes zarzo se finalizan para la comunidad". Mulino recordó que este plantel simboliza la lucha de los gremios docentes contra la dictadura militar.'

672

estudiantes harán uso de las nuevas y modernas instalaciones de la Escuela República de Venezuela.

También indicó: "Y esto es el comienzo, llevamos casi 50 centros educativos terminados y estamos avanzando en más. También abrimos las puertas para establecer los lineamientos de una reforma educativa que prepare a nuestros jóvenes para los desafíos, haciendo una educación más equitativa y con mejores oportunidades para todos".

"Debemos trabajar por esto, por la disminución de las brechas en el acceso al conocimiento y para que la educación pública se equipare a la privada en cuanto a herramientas y acceso a nuevas tecnologías, pues solo así tendremos un país más equitativo", indicó el mandatario panameño.

En tanto, la jefa de la cartera de Educación Lucy Molinar indicó que esta obra cumple un sueño largamente esperado por la comunidad educativa, que hoy se consolida en una educación de calidad, inclusiva y acorde con las exigencias del siglo XXI.

De igual manera, hizo un llamado a estudiantes, docentes y padres de familia a valorar y cuidar estas modernas instalaciones, recordando que este espacio más que un centro educativo es un patrimonio de todos, construido para el presente y el futuro de las nuevas generaciones.

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La estudiante María Ramos, en representación de todos los alumnos, agradeció al presidente Mulino, a la ministra Molinar y a todos los que trabajaron para hacer realidad la nueva escuela.

Ramos afirmó: "Estas instalaciones son muy bonitas, pero lo más importante es que aquí vamos a aprender, a crecer, a cumplir nuestros sueños. Aquí vamos a leer, escribir, jugar y también a ser mejores personas cada día".

Luego del corte de cinta y la develación de la placa conmemorativa —que resalta que la obra ha sido concluida con el esfuerzo de todos los panameños—, el presidente Mulino, junto a la ministra Molinar, la directora de la escuela, Iris Amaya, y toda la comunidad educativa del plantel, recorrió las diferentes aulas recibiendo muestras de afecto de los alumnos.

Al acto asistieron ministros y viceministros de Estado, diputados de la Asamblea Nacional, estudiantes y padres de familia.