Correa tilda a Varela y Cortizo como los 'peores presidentes' por dejar miles de expedientes sin firmar

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, calificó a los expresidentes Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo como “los peores presidentes de Panamá”, al asegurar que dejaron miles de expedientes sin firmar.

Según Correa, ambos expresidentes dejaron entre 4,000 y 5,000 documentos pendientes, por lo que ahora el actual presidente, José Raúl Mulino, tiene un “depósito” de expedientes por firmar.

“Estos dos tipos, yo les digo tipos irresponsables, malas personas, no vuelvan a administrar, pero ni a un mercado, porque son horribles”, enfatizó la gobernadora.

Explicó que los documentos primero los firma el presidente y luego son enviados a su despacho, donde ella realiza la última validación.

De acuerdo con Correa, le da lástima ver a la gente que ha ido llorando en espera de su expediente.

Detalló que, durante la semana, Mulino logró firmar alrededor de 50 expedientes, como parte del proceso para reducir el atraso heredado.

La gobernadora expresó que no tiene perdón que las personas tengan que esperar de ocho a nueve años por la burocracia presidencial. “Ahí los dejaron archivados como si fueran papel higiénico. Irrespetuosos, malos gobernantes, irresponsables, inhumanos”, concluyó.