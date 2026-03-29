Ultiman a Jesús Alemán en Ciudad Radial: hoy había tenido un dulce sueño del que no quería despertar

Jesús Alemán, conocido por sus entretenidos videos en redes sociales y su trayectoria política, falleció este domingo tras ser ultimado en Ciudad Radial.

Curiosamente, Alemán publicó hoy un video en el que contaba que había tenido un dulce sueño y que al comenzar el día pensó que hubiese sido mejor no despertar de ese sueño.

Con respecto al homicidio, trascendió que Alemán estaba en la inauguración de una liga en calle 19 de Ciudad Radial, intentó controlar una riña y producto de todo esto recibió los disparos.

Los informes preliminares además indican que fueron unos siete disparos los que acabaron con su vida, además, otras personas que estaban presentes resultaron heridas.

Las otras personas fueron trasladadas a la Policlínica JJ Vallarino. Autoridades han iniciado las investigaciones para dar con el móvil del crimen.

A Alemán en los últimos años se le conocía por grabar videos de humor en redes y subir muchas reflexiones de vida para echar para adelante.

José Isabel Blandón lamentó lo sucedido al recalcar que Alemán fue un convencional del partido Panameñista, le dio el pésame a la familia y cuestionó la inseguridad en los barrios de Panamá.

