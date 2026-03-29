Adhesión a la OCDE centrará el debate empresarial en CADE

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) considera que la adhesión de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) requiere un debate serio y con información.

En ese contexto, el gremio anunció que la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2026 abordará el tema “OCDE: Confianza global ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate”, como un espacio para analizar la posible adhesión a este organismo.

Para Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, no se trata de asumir una posición previa, sino de abrir una conversación seria, con información y distintas miradas.

“Hablar de la OCDE es hablar de reglas claras, instituciones que funcionen mejor y confianza, tanto dentro como fuera del país, pero también de cambios que deben evaluarse con responsabilidad. Este proceso abre preguntas necesarias: ¿qué implica realmente?, ¿qué beneficios puede traer?, ¿qué ajustes requiere? y ¿cómo impactaría nuestra economía?”, señala De Sanctis.

El evento contará con la participación de Andrés Velasco como conferencista inaugural, una figura destacada en política económica internacional y exministro de Hacienda de Chile, quien lideró el proceso de adhesión de su país a la OCDE, convirtiéndolo en la primera nación de América Latina en ingresar a este organismo en 2010.

Velasco actualmente es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics y aportará una visión clara sobre los retos y oportunidades de este debate para Panamá.

En el evento se conocerán las experiencias de países que han pasado por este proceso, con voces que han liderado estos cambios en sus países, como Marianne Bennette de Costa Rica, Catalina Crane de Colombia y Ana María Sánchez de Perú, entendiendo que cada realidad es distinta y que Panamá debe evaluar este camino con cuidado.

Durante CADE también se abordarán temas como el impacto en el modelo económico, los posibles ajustes fiscales, el sistema financiero, la calidad de la información pública y la gobernanza, que se perfila como el principal desafío en un eventual proceso de adhesión.

La presidenta de Apede sostiene que la experiencia internacional muestra que estos procesos no se limitan a cumplir requisitos, sino que implican cambios de fondo en cómo funcionan las instituciones públicas: más transparencia, mejores controles y una gestión menos discrecional.

“En muchos países, estos han sido los cambios más complejos y los que más tiempo toman. Para Panamá, esto abre una discusión necesaria: no solo si conviene avanzar, sino si tenemos la capacidad de sostener estas transformaciones en el tiempo”, afirmó.

Con 60 años de trayectoria, CADE se mantiene como un espacio donde el país se reúne a conversar con seriedad, con datos y visión de largo plazo, integrando al sector público, privado y la sociedad civil.

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La edición 2026 se realizará del 22 al 24 de abril en el Sheraton Grand Panamá, y estará acompañada de jornadas regionales que buscan ampliar la participación y enriquecer el debate nacional.