Nadie presentó propuesta para renovar centro de convenciones

Sin propuestas transcurrió la licitación del Centro de Entretenimiento de Amador, que busca transformar el antiguo Figali Convention Center.

Este martes, 28 de abril, se realizó la presentación y apertura de propuestas en el departamento de Compras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en Vía España, sin embargo, luego de pasado el tiempo acordado no se presentó ningún oferente.

El precio de referencia del proyecto es de $17.9 millones que incluye convertir al centro de convenciones en un centro multipropósito con capacidad para 10 mil personas, en donde se puedan celebrar exposiciones, conferencias, presentaciones, conciertos y actividades recreativas.

Además, se pretende construir un edificio de estacionamientos de tres niveles con capacidad para 1,600 vehículos.

Adicional, el proyecto contempla un anfiteatro techado con capacidad para 15,000 personas, destinado a una amplia variedad de actividades culturales y recreativas, como representaciones teatrales y musicales, proyecciones de cine al aire libre, espectáculos de luces y sonidos, eventos deportivos, eventos educativos y comunitarios.