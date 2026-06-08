Niños entre 10 a 14 años, es el grupo más vulnerable al dengue

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta la semana epidemiológica No. En la semana 20, correspondiente del 17 al 23 de mayo de 2026, se han registrado 2,720 casos acumulados de dengue en el país. La cifra incluye 8 defunciones, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de los casos, 2,380, no presentan signos de alarma, mientras que 323 sí muestran complicaciones y 17 han sido clasificados como dengue grave. Esta situación obliga a reforzar las medidas de prevención en las comunidades.

En cuanto a la distribución geográfica, la Región Metropolitana lidera con 684 casos, seguida por Colón con 493 y Bocas del Toro con 278. Panamá Oeste registra 259, San Miguelito 238 y Panamá Este 208. Otras provincias como Chiriquí, Herrera y Los Santos también reportan cifras significativas.

El informe también detalla que hasta la fecha se contabilizan 341 hospitalizaciones relacionadas con el dengue. Las defunciones se concentran en Bocas del Toro (3), Los Santos (2), Coclé (1), Colón (1) y Panamá Norte (1).

La tasa de incidencia nacional para la semana No. 20 se ubica en 57.6 casos por cada 100 mil habitantes. Los corregimientos más afectados son Tocumen (175 casos), Veracruz y Puerto Pilón (115 cada uno), 24 de Diciembre (94), Belisario Frías (74), Las Garzas (71) y Cristóbal Este (69).

El grupo etario más vulnerable sigue siendo el de 10 a 14 años, con una tasa de 84.4 casos por cada 100 mil habitantes. Este dato preocupa a las autoridades, que insisten en la necesidad de proteger a los menores de edad mediante acciones comunitarias.

El Minsa mantiene operativos intensivos en todo el país durante 2026, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de promoción de la salud. La participación ciudadana es considerada clave para reducir los criaderos del mosquito transmisor.

Las autoridades recomiendan eliminar recipientes en desuso que acumulen agua, tapar los destinados a la recolección y limpiar los alrededores de las viviendas.

Por último, ante los principales síntomas del dengue, como fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Se recomienda a la población no automedicarse y acudir oportunamente a los centros de atención médica.