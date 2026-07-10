Nueva torre de Urgencias Pediátricas reforzará la atención infantil en la Ciudad de la Salud

La red hospitalaria pediátrica de Panamá se prepara para recibir un refuerzo decisivo con la nueva torre de Urgencias Pediátricas en la Ciudad de la Salud. Este proyecto, con un 93% de avance, promete transformar la atención de emergencias infantiles.

De esta manera, la obra surge como ampliación del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, aunque no estaba contemplada en el diseño original. Su construcción responde a la creciente demanda de espacios modernos y seguros para niños y adolescentes.

El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez, adelantó que la inauguración podría realizarse entre septiembre y octubre. “Este edificio permitirá ofrecer la atención que nuestros niños merecen”, afirmó.

Además, la infraestructura contará con una sala de espera amplia para padres y familiares, cinco consultorios médicos y áreas destinadas a pacientes críticos. También se habilitará una sala de observación con capacidad para 13 o 14 camas.

Entre los servicios adicionales destacan espacios para hidratación, terapia inhalatoria y estaciones de trabajo diseñadas para optimizar las funciones del personal de salud. Todo orientado a mejorar la eficiencia y calidad del servicio.

Asimiamo, la torre estará conectada directamente con el hospital principal, lo que facilitará el traslado hacia hospitalización, cuidados intensivos y otras especialidades médicas. Esta integración reducirá tiempos y garantizará continuidad en la atención.

Con una inversión de B/.5,740,108.00, el proyecto se consolida como una apuesta estratégica para fortalecer la red pediátrica nacional.