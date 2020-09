ONPAR rechazó 326 solicitudes de refugio a extranjeros en Panamá

La Oficina Nacional Para la Atención de Refugiados (ONPAR) de Panamá, durante el mes de julio pasado, rechazó 326 solicitudes de personas extranjeras que pidieron ser considerados bajo esta condición.

De este total de solicitudes rechazadas, 168 fueron de ciudadanos de Nicaragua, 72 de Venezuela, 39 de Colombia, 26 de Cuba, 15 de El Salvador y dos de Costa Rica.

Igualmente, se rechazó a un brasileño, un ecuatoriano, un hondureño y uno de República Dominicana.

Un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de donde es originario, o bien donde reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para volver.

Según la ONPAR, la cual está adscrita al Ministerio de Gobierno (Mingob), las solicitudes no admitidas son de aquellos casos que una vez analizados y evaluados, no cumplen con la calidad de refugiados y no revisten la apariencia de cumplir con las cláusulas de inclusión dentro de esta condición.

De la cantidad de solicitudes rechazadas, 60 han sido confirmadas como no admitidas.

Esto luego de que las mismas hayan hecho uso del recurso de reconsideración a su rechazo, sin embargo, al entrar al análisis y reevaluación, no existe ningún nexo causal con algunos de los motivos contemplados en la ley, para ser admitido a trámite.'



La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tuvo que aumentar el apoyo a más de 2,500 refugiados que están en Panamá, ante la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, que incluso afectó a seis de ellos que ya están recuperados.



La Acnur proporcionó unidades habitacionales o campamentos que fueron instalados en la provincia de Darién, en el área de Nicanor, para aislar a los refugiados que resulten positivos con la COVID-19, y después que se recuperen tengan un espacio donde estar con su familia.



La organización se mantiene vigilante de los refugiados, que son personas que han tenido que huir de su países de origen por diversos motivos.

Igualmente, a unos 76 extranjeros se les venció su solicitud para pedir que se les diera el estatus de refugiados, esto luego de que sus trámites se mantuvieron paralizados por un término de tres meses o más debido al incumplimiento del peticionario en no asistir a su entrevista.

Por su parte, un total de 151 extranjeros desistieron de la solicitud de que se les diera la condición de refugiados, durante el mes de julio de este año.

De estos, 126 son de Nicaragua, 12 de Cuba, nueve de Colombia, tres de Venezuela y uno de Ecuador.

En el mes de julio, solo se hicieron dos solicitudes de carné de residencia permanente. Se trata de un colombiano y de una persona de Afganistán. Este documento se emite a aquellas personas que el Servicio Nacional de Migración les da esa condición, luego de que es reconocido por la Comisión Nacional de Protección para Refugiados junto a su núcleo familiar básico.

A los mismos se les da tres años de residencia temporal en el país, conforme a lo establecido en la ley número 74 del año 2013.

También se solicitaron 24 carnés de residencia temporal, además se pidieron cinco solicitudes de permiso de trabajo indefinido, todos por extranjeros colombianos.

Además, se realizaron tres pedidos de permiso de trabajo definido por parte de salvadoreños, los cuales todos fueron admitidos, según indica el Mingob.

Igual se hizo una solicitud de certificación de estatus para educación, salud y bancos por un nicaragüense.