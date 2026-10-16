Panamá debe reforzar las inspecciones a sitios históricos para preservar su patrimonio cultural

Tras el sismo del pasado 9 de octubre, el ingeniero Ramiro Vargas señaló que Panamá debe reforzar las inspecciones a sitios históricos para preservar su patrimonio cultutal. El especialista apuesta por la continuidad de estudios a estas edificaciones.

"Nosotros tenemos edificaciones no solamente en el área del Casco Antiguo, tenemos también en muchas cabeceras de provincia y a lo largo de todo el país, edificaciones de tipo histórico, muchas de las cuales son patrimonio histórico, no solamente patrimonio nacional, sino inclusive patrimonio de la UNESCO. Y nosotros debemos como panameños preservar esas edificaciones", señaló.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

"En el Centro Experimental hace unos años atrás se hizo una evaluación integral de, por ejemplo, el Teatro Nacional, que es el teatro más importante del país, que tiene más de cien años, y gracias a ese estudio que hizo la Universidad Tecnológica a través del Centro Experimental de Ingeniería, se establecieron las bases para el trabajo de rehabilitación, reforzamiento, restauración que se hizo al Teatro Nacional", dijo.

Sugirió que ese tipo de evaluaciones hay que seguirlas haciendo, "porque nosotros como panameños tenemos un gran apego, un gran valor por el otro histórico que nos caracteriza a nosotros y lo que representa la esencia de nosotros como país y eso debemos procurar dedicarle todo el esfuerzo, toda la atención también a preservarlo".

"Es importante lo que hagamos en ese sentido y lo que mencionas también de la alerta temprana. Esos sistemas son importantes, en otros países hemos visto que segundos de antelación que usted reciba para proteger su vida son valiosísimos", resaltó

Hacia allá hay que ir también como país, "hacia tener todos ese tipo de elementos que son redundancias en el sistema y mientras más elementos de detección temprana tengamos, por supuesto vamos a estar mejor preparados para el próximo evento de esta naturaleza".

"Entonces, un esfuerzo integral de distintas áreas: la reducción de la vulnerabilidad existente es importantísimo y ahí necesitamos establecer un programa de reducción de riesgo a nivel nacional Entonces, hacia allá debemos ir también como país, hacia tener todos ese tipo de elementos que son redundancias en el sistema y mientras más elementos de detección temprana tengamos, por supuesto vamos a estar mejor preparados para el próximo evento de esta naturaleza", sugirió.

"Un esfuerzo integral de distintas áreas: la reducción de la vulnerabilidad existente es importantísimo y ahí necesitamos establecer un programa de reducción de riesgo a nivel nacional y, por otro lado, la parte de tecnología, el adoptar los sistemas de alerta temprana también es importante, porque eso nos da protección en cuanto a la acción inmediata de evacuar una edificación en riesgo al momento de que venga la otra sísmica", indicó.