Panamá reconoce aumento en la detención de barcos de bandera panameña en puertos chinos

Panamá afirmó este viernes que hay un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos y que considera que esta situación, que ocurre tras amenazas de Pekín por la salida forzada de una empresa china de la operación de dos puertos situados cerca del Canal interoceánico, es "producto de la rutina de la industria marítima".



La prensa local ha publicado en las últimas horas informaciones según las cuales un funcionario del Gobierno de Donald Trump aseguró al portal estadounidense Breitbart News que autoridades chinas amenazaron con detener buques con bandera de Panamá en puertos de China en represalia por la salida por orden judicial del conglomerado hongkonés CK Hutchison de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El término "detener" no implicaría necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas, publicó el jueves el rotativo La Estrella.



"Eso es lo que he leído, nosotros pensamos que esas detenciones son producto de la rutina de la industria marítima, porque también se dan detenciones (de barcos) en otros puertos y con otras banderas", respondió este viernes el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.



Al ser preguntado sobre si las detenciones de barcos de bandera panameña en puertos chinos se habrían intensificado, el canciller de Panamá respondió que "evidentemente sí hay un incremento".



"Pero te repito que hay detenciones (similares) en Europa, en otros países de Asia, etc", agregó.



Martínez-Acha afirmó que sobre esta situación no ha habido ninguna comunicación a nivel diplomático con China, aunque aclaró que el Gobierno panameño mantiene un "diálogo abierto" con la Embajada china en Panamá, con la que habla "frecuentemente".



"Nosotros deseamos mantener una relación con China respetuosa, y lo único que pedimos es que separe una decisión de la Corte Suprema de Justicia (sobre la operación de los puertos cercanos al Canal) de cualquier otra interpretación que ellos puedan tener", declaró el canciller de Panamá.



El Supremo de Panamá anuló el pasado 30 de enero la concesión a 25 años otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como la prórroga por igual lapso aprobada en el 2021, para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) en respuesta a dos demandas de la Contraloría General.



La afectación a la soberanía o la falta de equilibrio económico están entre los principales argumentos que sustentan el fallo judicial inapelable, que dio paso a la ocupación de los dos puertos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que ha negado que se trate de una expropiación.



El 23 de febrero pasado, la AMP entregó la operación transitoria, por hasta 18 meses, del puerto de Balboa a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y de Cristóbal a Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC).



CK Hutchison y su filial en Panamá, PPC, han interpuesto un arbitraje contra el Estado panameño por 2.000 millones de dólares por los dos puertos, mientras que el Ejecutivo de China ha alertado que el país centroamericano pagará un "alto precio" por esta controversia.