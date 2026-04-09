Panamá tiene un puesto en la Junta Ejecutiva de UNICEF para el período 2027–2029

Panamá ha sido electa por aclamación para ocupar un asiento en la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) durante el trienio 2027-2029.

La elección, realizada en el marco de las sesiones del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, representa un reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos sostenidos del Estado panameño por fortalecer su sistema de protección integral a la infancia y la adolescencia.

Como miembro de la Junta Ejecutiva, Panamá formará parte de los 36 Estados responsables de supervisar las actividades de UNICEF a nivel global, aprobar presupuestos y definir las orientaciones estratégicas del organismo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta designación ocurre en un momento clave, mientras el país también desempeña roles de alta relevancia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La elección por aclamación subraya el sólido respaldo del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), permitiendo que Panamá eleve la voz de la región en la mesa donde se deciden las políticas que impactan a millones de niños en más de 190 países.

El Gobierno de Panamá reitera su compromiso de trabajar hombro a hombro con la Secretaría de la Junta Ejecutiva y los Estados miembros para garantizar que «cada niño, en cada lugar, tenga la oportunidad de prosperar en un entorno seguro y afectivo