Informe final revela 87.73% de cumplimiento total en la mina

La empresa multinacional de origen suizo SGS Panama Control Services Inc. (SGS) entregó el Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, en el marco del contrato OAL-DIFOR No. 003-2025, informó hoy el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

. Una auditoría profesional, independiente y verificable

La auditoría fue realizada por la firma Société Générale de Surveillance (SGS), firma multinacional de origen suizo con más de 145 años de experiencia y considerada un referente mundial en inspección, certificación y verificación técnica, con más de 99,600 empleados en 2,600 oficinas ubicadas en 115 países. El proceso de auditoría integral evaluó componentes legales, fiscales, ambientales y operacionales, entre otros, incluyendo la totalidad de los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), integrando revisión documental, inspecciones de campo y análisis técnico contrastado con evidencia verificada en sitio. Los resultados se organizaron en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación.

En su conjunto, los resultados de la auditoría evidencian el cumplimiento del proyecto con la mayor parte de los compromisos adquiridos, incluyendo fortalezas operativas; no obstante, también evidencian hallazgos en lo referente a lo administrativo, biodiversidad, restauración ecológica y articulación del monitoreo ambiental.

La Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá realizó un análisis objetivo, exhaustivo y autónomo empleando criterios técnicos especializados de la ejecución y desempeño del proyecto, incluyendo el periodo de paralización de sus actividades en 2023. Esta evaluación tuvo como finalidad determinar el nivel de observancia de las obligaciones contractuales, administrativas, regulatorias y operativas de las partes involucradas, mediante el empleo de procedimientos metodológicos científicos independientes que aseguren la objetividad, confiabilidad y solidez de las conclusiones alcanzadas.

Para ello, SGS adoptó una perspectiva integral y multidisciplinaria que incorpora de manera coordinada los aspectos ambientales, jurídicos, administrativos, fiscales, tributarios, técnicos y operacionales vinculados al proyecto. Este enfoque permitió no solo examinar cada componente de manera particular, sino también reflejar las interacciones, impactos y vínculos existentes entre las distintas áreas de gestión, facilitando una valoración más amplia y consistente del proyecto en su conjunto.

La auditoría desarrollada por SGS se basó en los Términos de Referencia del contrato y en los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) vigentes. Su metodología es integral, sistemática y multidisciplinaria, estructurada en cuatro pilares: (i) (i) (i) un flujo metodológico trazable para evaluar cada compromiso desde su planificación hasta su verificación de cumplimiento; (ii) la correspondencia entre los Términos de Referencia, la información suministrada y el proceso auditado; (iii) la socialización de resultados con las partes interesadas para asegurar transparencia y comprensión del proceso; y (iv) la gestión de información mediante el sistema RAPIDA (Recolectar, Almacenar, Procesar, Informar, Distribuir y Analizar), que garantiza la trazabilidad, calidad y seguridad de los datos.

. Una radiografía técnica objetiva

La auditoría realizada permite conocer con base y evidencia científica el estado actual de cumplimiento de los compromisos del proyecto. El proceso metodológico integró revisión documental, inspecciones de campo y análisis técnico de la información aportada por la empresa auditada, contrastándola con la documentación existente y con la evidencia verificada en sitio para asegurar su consistencia y confiabilidad. Adicionalmente, se aplicó una Escala de Conformidad–Cumplimiento basada en criterios ponderados y preguntas orientadoras, que permitió una evaluación objetiva de cada compromiso ambiental y subproceso.

El trabajo se organizó en 15 tomos temáticos que abarcan la planificación, metodología, gestión de información, inspecciones de campo, evaluación de compromisos, identificación de hallazgos, análisis de riesgos y pasivos ambientales, resultados y recomendaciones.

Componente A — Legal, administrativo, fiscal y tributario: Se revisó el cumplimiento de requerimientos legales, tributarios y laborales, identificados a través de la trazabilidad documental y consistencia administrativa, así como áreas donde se deben revisar los mecanismos de control y seguimiento.

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Componente B — Desempeño ambiental: La evaluación abarcó los 370 compromisos del EsIA, incluyendo biodiversidad, restauración ecológica, gestión hídrica, monitoreo ambiental y aspectos sociales. Los resultados evidencian cumplimiento general del proyecto con fortalezas operativas; no obstante, se han identificado al mismo tiempo oportunidades de mejora que requieren atención y acciones correctivas.

Componente C — Aspectos operacionales y técnicos: Se evaluaron las condiciones de operación, infraestructura crítica, mantenimiento y estándares internacionales.

Componente D — Riesgos y pasivos ambientales: Se analizaron las condiciones actuales del proyecto, los impactos acumulativos y los mecanismos de mitigación y seguimiento para la gestión integral del riesgo.

. Alcance y naturaleza de los hallazgos

Los hallazgos identificados corresponden a puntos específicos que requieren seguimiento o fortalecimiento. No representan fallas estructurales insuperables ni elementos que invaliden el resultado general del informe.

. Temas clave fueron auditados.

La auditoría abordó los temas de mayor sensibilidad para la ciudadanía:

Agua y monitoreo ambiental: Se evaluaron los compromisos de gestión hídrica y los sistemas de monitoreo en la zona de influencia del proyecto.

Reforestación y biodiversidad: Se revisaron los programas de restauración ecológica y las medidas de protección de la biodiversidad.

Empleo e inversión social: Se examinó el cumplimiento de las obligaciones administrativas y los aportes al desarrollo de las comunidades del área de influencia.

Contribución fiscal al país: Se auditaron los aspectos tributarios y la consistencia de los aportes financieros del proyecto al Estado panameño.

. Insumo técnico para evaluar próximos pasos

El presente informe no constituye una decisión sobre el futuro del proyecto. Constituye una radiografía detallada de lo hecho en el período auditado y el estado actual del proyecto, un insumo técnico que permite al Estado panameño evaluar los próximos pasos en base a información verificable y evidencia científica.

Con este proceso de auditoría, el Gobierno Nacional cumple con su compromiso de transparencia, al poner a disposición del país los resultados obtenidos. Con el audito en mano, corresponde ahora avanzar hacia una evaluación técnica responsable, profunda y objetiva del mismo para evaluar los pasos a seguir, siempre dentro del más estricto marco legal.

. Consulta pública

MiAMBIENTE invita nuevamente a la ciudadanía y a la sociedad civil a consultar los seis (6) informes parciales de avance publicados previamente, así como el informe final de la auditoría en www.miambiente.gob.pa, en cumplimiento de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 sobre transparencia en la gestión pública y la Ley 125 de 4 de febrero de 2020, mediante la cual Panamá adoptó el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y justicia ambiental.

Para más información, por favor, contactar a la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Ambiente y rodriguez@miambiente.gob.pa y en nuestras redes @miambientepma.