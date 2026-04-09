Perfumes retirados afectarían salud reproductiva y serían cancerígenos

Uriel Pérez, director Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), señaló que los perfumes a los que se les retiró el registro sanitario contienen sustancias que podrían provocar daños en la salud reproductiva y tener efectos cancerígenos.

Según el Minsa, las fragancias Montblanc Lady Emblem Elixir, Valentino Valentina y Montblanc Lady Emblem, contienen entre sus compuestos el 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), también conocido como lilial, y el mismo está prohibido en productos cosméticos debido a sus posibles efectos adversos.

“El llamado a la población es claro: si mantienen alguno de estos productos en casa, deben dejar de utilizarlos como medida preventiva”, indicó.

Detalló que, el riesgo está asociado principalmente al uso continuo durante años, ya que algunas de estas sustancias podrían tener efectos carcinogénicos o afectar la salud reproductiva.

La medida responde a una alerta internacional emitida por autoridades regulatorias de Europa, que actualizan periódicamente listas de sustancias restringidas o prohibidas en productos cosméticos, utilizadas como referencia para la vigilancia sanitaria en Panamá.

Pérez explicó que, aunque estos productos contaban con registro sanitario, tras la verificación de sus ingredientes se detectó la presencia de componentes no permitidos, por lo que se procedió a la cancelación de su registro sanitario y su retiro del mercado.

El Minsa también advirtió sobre la compra de cosméticos a través de internet o en sitios no autorizados, donde estos productos podrían seguir circulando de forma irregular, incluso a bajo costo.

El funcionario reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre más de 700 sustancias incluidas en listados internacionales y continuará emitiendo alertas para proteger la salud de la población.