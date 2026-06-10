Plataforma Artesanos abre camino a la educación digital con 130 becas

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Despacho de la Primera Dama, presentó la plataforma educativa Artesanos, una herramienta innovadora que busca transformar la formación de adolescentes en condición de vulnerabilidad.

Como resultado de una alianza estratégica, la empresa Reset Ecuador otorgó 130 becas a estudiantes del Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), quienes ahora tendrán acceso a recursos tecnológicos de última generación.

A la vez, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, subrayó que esta iniciativa pretende reducir brechas digitales y sociales, ofreciendo oportunidades reales de reinserción escolar y capacitación integral. “Queremos que los jóvenes desarrollen las competencias que exige la era digital”, afirmó.

Por otra parte, la plataforma Artesanos personaliza los procesos de aprendizaje según las habilidades y ritmo de cada estudiante, incorporando contenidos interactivos sobre tecnología, empleabilidad y liderazgo. También fortalece competencias socioemocionales y fomenta el pensamiento crítico y la innovación.

De igual manera, Esteban Castillo, fundador y rector global de Artesanos, destacó que la elección de CEFODEA responde al potencial transformador de la comunidad. “Estamos convencidos de que la educación y la tecnología pueden cambiar el tejido social de Panamá”, señaló.

En este contexto, CEFODEA se consolida como un espacio clave para jóvenes de 14 a 17 años que han desertado del sistema educativo regular.

Con más de 700 egresados desde su creación y una inversión superior a los 50 mil dólares bajo la administración de Carles, el centro refuerza su papel en la inclusión social.