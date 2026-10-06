Plataforma digital de la CSS: el salto tecnológico para garantizar el abastecimiento y trazabilidad de medicinas

La Caja de Seguro Social (CSS) ha puesto en marcha una plataforma digital integral enfocada en transformar la gestión logística, el control de inventarios y la trazabilidad de los medicamentos, buscando resolver de raíz las históricas deficiencias de desabastecimiento que afectan a los pacientes a nivel nacional.

Este sistema tecnológico centraliza la recepción, almacenamiento y despacho de fármacos en las farmacias institucionales, permitiendo a las autoridades monitorear en tiempo real el stock disponible en cada policlínica y hospital del país.

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Uno de los pilares fundamentales de la herramienta digital es la automatización de las alertas tempranas de reabastecimiento, diseñadas para evitar que los insumos críticos alcancen niveles críticos antes de emitir una nueva orden de compra.

Asimismo, la plataforma incorpora un mecanismo de seguimiento a las recetas despachadas, lo que facilita auditar el consumo real por policlínica y optimizar la distribución de acuerdo con la demanda epidemiológica de los asegurados.

Para los derechohabientes, la implementación de este soporte tecnológico representa un avance significativo al reducir los tiempos de espera y ofrecer mayor transparencia en la disponibilidad de sus tratamientos crónicos y generales.

La Dirección General de la entidad ha señalado que la digitalización de la cadena de suministro se complementa con auditorías periódicas en los almacenes para erradicar las mermas por vencimiento de productos farmacéuticos.

Este esfuerzo de modernización administrativa se articula de la mano con las directrices de la nueva junta directiva, la cual ha priorizado la eficiencia financiera y la fiscalización estricta de los recursos destinados a la salud pública.

Con la integración de este software logístico, la CSS apunta a cerrar las brechas operativas que históricamente han provocado escasez y malestar entre los usuarios que acuden diariamente en busca de sus medicamentos.