Presidente Mulino entrega última fase del proyecto Ciudad Esperanza

El presidente José Raúl Mulino, encabezó la entrega de la fase final del proyecto habitacional Ciudad Esperanza, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Con la inauguración de siete torres de apartamentos, unas 220 familias de escasos recursos recibieron las llaves de sus nuevos hogares, cumpliendo así con una promesa hecha por el mandatario durante su campaña electoral.

Esta entrega consiste en las fases ocho y nueve, las cuales completan la ocupación total del complejo urbanístico ubicado en Vacamonte, beneficiando a más de 700 personas entre niños y adultos. El acto contó con la presencia de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y autoridades locales.

Mulino recordó que visitó esta comunidad en tiempos de campaña, cuando el proyecto estaba paralizado, y aseguró que su compromiso fue regresar para entregar las viviendas. “Este lugar me impresionó por su tamaño, pero también por el abandono. Hoy me complace cumplir la palabra empeñada y ver a estas familias recibir su hogar”, expresó.

Durante la ceremonia también participó el ministro encargado de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Fernando Méndez, quien destacó que más de 1,100 panameños de Arraiján, Chame y La Chorrera se benefician con estas soluciones habitacionales de dos y tres recámaras. “No se trata solo de paredes y pisos, sino de cumplir el sueño de tener un hogar digno”, afirmó.

Los apartamentos incluyen sala-comedor, cocina, lavandería y baño higiénico, además de adaptaciones en la planta baja para personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y la accesibilidad.

Por otro lado, el Miviot explicó que las familias beneficiadas cumplieron con los requisitos de la Dirección de Desarrollo Social. Algunas provienen de zonas vulnerables y otras fueron damnificadas por emergencias, lo que refuerza el carácter social del proyecto.

Ciudad Esperanza está conformada por 64 torres y 2,130 apartamentos, además de áreas deportivas y recreativas. El complejo también integra espacios para entidades gubernamentales como el Banco Hipotecario Nacional, Inadeh, Senacyt, Sinaproc, Idaan, Policía Nacional y los ministerios de Educación, Cultura y Desarrollo Social, consolidándose como un proyecto integral para la comunidad.