Programa que acerca a jóvenes y multinacionales inicia segunda promoción

Laura Guerrero, una joven de 21 años, que cursa el tercer año de la carrera de Comunicación Ejecutiva Bilingüe, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), forma parte de la segunda generación de SEM Academy. El programa tiene el apoyo de Ciudad del Saber e InnovaNation

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Este proyecto de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem), capacita a estudiantes universitarios en habilidades blandas y digitales para que tengan mayores oportunidades de laborar en corporaciones transnacionales.

Guerrero es egresada del bachiller en Informática de la escuela Stella Sierra, de Arraiján, y ha mejorado el dominio del idioma inglés, indispensable para este programa, durante sus estudios universitarios.

"Mi expectativa es poder trabajar en una empresa multinacional, pero también, salir con muchas enseñanzas", declaró.'

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jóvenes egresaron de la primera promoción de SEM Academy, cuya graduación fue el pasado 6 de abril.

Son 60 estudiantes de la UTP, Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA), Universidad del Istmo y Quality Leadership University, los elegidos para estar en esta academia por espacio de seis meses.

Provienen de diversas carreras como ingeniería industrial, administrativas, especialmente de corte profesional ejecutivo, como administración y contabilidad, entre otras.

Tony Roldán, presidente de Casem, dijo que el programa está enfocado en que estos jóvenes puedan acceder a conocimientos impartidos por ejecutivos de las empresas, en su mayoría.

"Este es un contacto constante con potenciales empleadores y la idea es estos jóvenes, una vez graduándose del programa, accedan a una pasantía o un trabajo formal dentro de la empresa", detalló.

La primera generación, que se graduó en abril de este año, estuvo compuesta de 29 estudiantes de la USMA y la UTP, y todos, de acuerdo con Roldán tuvieron acceso a oportunidades laborales.

Este objetivo es el que se piensa replicar con esta nueva promoción, con las habilidades que adquirirán en los próximos seis meses de capacitación.

Roldán garantizó que el programa se sigue consolidando y para los años que vienen piensan seleccionar a más estudiantes y de otras universidades.

"Este programa, realmente, está demostrando valor y el impacto que tiene para el país y para las empresas y la verdad es que confiamos que vamos a tener los apoyos, tanto institucionales como de las empresas y el Gobierno para seguirlo desarrollando", expresó el Ejecutivo.

Omar Torres, viceministro de Comercio Interior e Industrias, destacó que en el sector de las empresas multinacionales, el talento joven sigue siendo una apuesta grande.

Torres destacó que el régimen de empresas multinacionales sigue creciendo, lo que trae consigo una respuesta en cuanto a creación de empleos.

"Estos programas, específicamente, buscan en ese segmento de empresas multinacionales, cerrar la brecha de empleabilidad", expresó.