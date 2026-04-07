¿Quiénes podrán transitar por el Puente de las Américas?

El tránsito vehicular por el Puente de las Américas vuelve a reactivarse tras la explosión de tres carros cisternas en La Boca, pero con ciertas restricciones.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), luego de inspeccionar el área, autorizó el paso de motos, autos sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, es decir, vehículos livianos, sobre la infraestructura vial.

La circulación queda prohibida para buses grandes y todo tipo de camiones, a excepción de los vehículos de emergencia.

La entidad informó que seguirá evaluando la estructura durante los próximos 7 días para evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la vida de los conductores y pasajeros que transitan diariamente por esta vía.

La explosión bajo el Puente de las Américas cobró la vida de un hombre de aproximadamente 30 años de nacionalidad nicaragüense y dejó a otros dos ciudadanos con heridas leves.

El Ministerio Público inició las investigaciones para determinar la causa del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

"La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, inició de oficio una investigación tras la explosión de varios vehículos tipo cisterna registrada en los predios del Puente de las Américas", expresaron a través de un comunicado.'

1962

año en que fue inaugurado el Puente de las Américas para conectar al centro de la ciudad con el sector oeste del país. 9,500

vehículos diarios, capacidad de la estructura; sin embargo, el flujo es mayor.

La empresa involucrada, por su parte, aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer las causas del hecho.

Indicó que el cisterna en el que se produjo inicialmente la explosión pertenece a una subcontratista; sin embargo, ofrecerán a las familias afectadas su apoyo para sobrellevar la situación.

Reiteraron que desde el incidente han activado sus protocolos de respuesta ante emergencias.

No obstante, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) suspendió la concesión de la empresa que, desde julio de 2024, presentaba inconsistencias relacionadas con deudas al Estado.