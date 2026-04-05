Recomiendan aprobar por insistencia proyecto de horarios extendidos en centros de salud

La Comisión de Salud recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar por insistencia el proyecto de ley que establece horarios extendidos en centros de salud.

Este proyecto, propuesto por el diputado Betserai Richards fue vetado en forma total por el Órgano Ejecutivo, el pasado 6 de marzo.

Con el voto de 7 diputados de la comisión, se aprobó recomendar al Pleno que lo apruebe por insistencia, debido a que no coinciden con la decisión del Ejecutivo.

A juicio de los diputados, la extensión de los horarios en centros de salud no puede manejarse por separado de otros factores como infraestructura, recurso humano e insumos.

Por otra parte, consideran que de no aplicarse horario extendido en centros de salud, se traslada el problema a los hospitales que seguirán estando saturados por pacientes que bien pudieran ser atendidos en unidades de atención primaria como busca el proyecto, que fue aprobado el 20 de enero pasado.