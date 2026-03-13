La Auditoría Integral del proyecto Cobre Panamá, ejecutada por la firma internacional SGS bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), alcanza un hito fundamental al superar los dos tercios de su ejecución (66.37% de avance). Con la entrega del cuarto informe técnico, el país cuenta hoy con evidencia científica y trazabilidad para gestionar el sitio de manera responsable, alejándose de las percepciones sin sustento, centrándose en un análisis basado en rigor técnico y no en consideraciones políticas.

Radiografía del proceso: De la administración al control ambiental

El proceso auditor ha evolucionado desde la organización documental hasta la verificación de campo rigurosa:

- Gobernanza y Control (Informe 1): Se centró en la depuración administrativa. Se validaron 126 planes de manejo y se identificaron inconsistencias catalogadas como errores de gestión institucional, descartando cualquier daño ambiental o intención de esta.

- Desempeño y Cumplimiento (Informes 2 y 3): Se han auditado 370 compromisos ambientales. Los datos analizados hasta este momento confirman que los sistemas de recirculación de agua, operan bajo norma. Se cuenta con un permiso de descarga de aguas que fluyen al caribe y son analizadas 4 veces por mes por un laboratorio externo. Hasta la fecha, los análisis de laboratorio indican que no existe un daño ambiental sistémico o estructural que represente un peligro inmediato para la población, mientras que la fiscalización tributaria y laboral (2019-2023) avanza en su fase de contraste de datos sin reportar incumplimientos concluyentes al momento.

- El imperativo técnico de procesar el material extraído (Informe 4)

El cuarto informe, un robusto documento de más de 340 páginas, marca un punto de inflexión al advertir sobre los riesgos críticos asociados al material de mediana y baja ley que ya fue extraído, permanece expuesto en la superficie y no puede permanecer así.

El equipo auditor advierte que el almacenamiento prolongado de estas rocas minerales no es una opción viable: el material, al estar fuera de su estado natural y expuesto al oxígeno y la humedad, enfrenta un proceso de deterioro químico (oxidación). Ignorar esta realidad física generaría riesgos ambientales innecesarios y peligrosos para el entorno.

La auditoría refuerza la necesidad técnica de procesar este material de forma controlada. El procesamiento no debe entenderse como una reanudación de la minería de extracción, sino como una medida de mitigación de riesgo ambiental. Procesar la roca ya extraída permite reducir el riesgo de drenajes ácidos y garantizar la seguridad química del sitio al abordar directamente la causa raíz del riesgo actual asociado al material expuesto.

En este contexto, la decisión del Estado de autorizar dicho procesamiento responde a un criterio de prevención de riesgos ambientales. La culminación de este trámite administrativo, pendiente de la resolución del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), es el paso final para ejecutar una gestión responsable que proteja el ecosistema panameño de una degradación evitable.

Actualmente, la auditoría se encuentra en una fase crucial de validación de hallazgos que serán consolidados en el Informe Final. Los resultados parciales son claros:

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1. Avance sólido: El 66.37% de las actividades programadas se han cumplido con rigor.

2. Seguridad Ambiental: No se ha identificado contaminación generalizada; las estructuras críticas están bajo monitoreo constante.

3. Ciencia sobre opinión: La auditoría es la herramienta para que el Estado tome decisiones basadas en datos verificables, garantizando que el futuro del proyecto responda a los intereses de la sociedad panameña y la protección de sus recursos naturales.

Por ultimo señalamos que el país avanza en el camino correcto con la implementación de esta auditoría que brinda informacion relevante y verificada para la toma de decisiones valientes y respaldadas por la ciencia sobre las operaciones de Cobre Panamá. Defender el ambiente es una responsabilidad que exige honestidad técnica más allá de slogans. La protección de nuestro entorno no se logra con inacción o confusión promovida en redes sociales.



