Rosas sobre el aumento del combustible: 'Todavía no estamos en etapa de subsidios'

Aunque algunos sectores de la población han propuesto al Ejecutivo implementar un subsidio al combustible para sobrellevar el último aumento provocado por la crisis en Medio Oriente, el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, no comparte esta opinión, aseguró que el país aún no necesita este tipo de programas; no obstante, le preocupa el impacto que esta situación podría tener en los precios de los alimentos.

Mencionó que la diferencia entre los dos últimos ajustes al combustible es del 20%, una variación a la que deben ceñirse las cadenas agroalimentarias; sin embargo, está ocurriendo todo lo contrario: los consumidores están pagando hasta el 100% de aumento, por lo que hizo un llamado a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) a prestar más atención al tema.

Rosas está seguro de que las autoridades están analizando diferentes alternativas para actuar si la guerra continúa extendiéndose, pero pidió a la población tomar en cuenta que, desde que inició la crisis entre Israel, Estados Unidos e Irán, el último ajuste tarifario ha sido el más significativo y preocupante.

"El Gobierno Nacional tendrá elementos y nosotros como sector privado estamos para aportar, para encontrar medidas a una situación que no ha sido creada por Panamá", dijo en Nex Noticias.

El empresario señaló que la implementación del teletrabajo, dependiendo de las actividades que realizan los colaboradores, podría ser una alternativa para disminuir el consumo de combustible que representa el traslado diario de una persona desde su hogar hasta su lugar de trabajo.

Dicha solución, a su juicio, debe ir acompañada de una serie de parámetros que garanticen la continuidad del oficio de manera remota.

Rosas dejó claro que no estaría de acuerdo con que se implemente nuevamente la educación virtual porque sus resultados no han sido positivos para el mercado laboral; por lo tanto, sería una propuesta contraproducente para el país y los mismos estudiantes.

"Los estudiantes no salieron preparados, tienen un título de bachiller y no llenan las expectativas; yo creo que esta sería una medida última en caso de que esto se prolongue y se vuelva insostenible. Yo los mantendría dentro de las aulas de clases cumpliendo con su plan de estudio", sentenció.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Guila De Sanctis, no solo propuso al Gobierno aplicar el teletrabajo, sino también establecer horarios escalonados para mitigar los efectos del alza del combustible en la población.

Indicó que la virtualidad debe percibirse como una herramienta para aliviar la carga económica de los trabajadores, sobre todo en contextos como el actual que no dependen de la realidad nacional.

Los nuevos precios del combustible se extenderán hasta el viernes 3 de abril.