Salazar pide que los menores de 12 años que cometen homicidios respondan con 'hombría'

El diputado Jairo Salazar planteó la necesidad de revisar y endurecer la legislación sobre responsabilidad penal juvenil en el país.

Salazar criticó la impunidad con la que operan las bandas criminales integradas por adolescentes y enfatizó que a los 17 o incluso 15 años los jóvenes son plenamente conscientes de sus actos.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

"¿El día de mañana van a esperar a que un menor mate al hijo de un diputado, de un presidente o de alguien importante para ahí sí querer hacer la ley?", cuestionó con vehemencia el parlamentario, señalando que las víctimas de la violencia actual suelen ser las familias más vulnerables del país.



Salazar propuso que en el primer debate del proyecto se evalúe fijar un tope de responsabilidad penal desde los 10 o 12 años, rechazando que personas de 16 o 17 años sigan estando sujetas a tratos de favor por normativas o convenios internacionales.

"A los 17 años eres un hombre, una persona que razona", argumentó, mencionando ademas la preocupante presencia de bandas criminales integradas por menores de 12 y 13 años implicados en múltiples homicidios.



El diputado aclaró que la intención de la medida no es perseguir al menor por castigarlo, sino evitar que las organizaciones criminales sigan utilizando la inimputabilidad de la infancia como un escudo para cometer asesinatos con total impunidad.

Además Salazar dijo que no hay que tener compasión porque sean niños, debido a que así como tienen hombría para matar también pueden enfrentar la cárcel.

Este miércoles, la Comisión de Gobierno prohijó el anteproyecto de Ley 113, que modifica artículos de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, adiciona un artículo al Código Penal y dicta disposiciones sobre la responsabilidad penal excepcional de personas menores de doce años por delitos contra la vida.