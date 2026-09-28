El aumento de la violencia ha provocado que autoridades locales recurran a toques de queda como medidas de control.

En este año, San Miguelito implementó la medida en los corregimientos con más incidencia delictiva y, ahora, es la alcaldesa de Arraiján la que está por ejecutarlo en el corregimiento de Veracruz.

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A juicio de Severino Mejía, estudioso en temas de seguridad, como el área es pequeña el control territorial sería mucho más sencillo que todo el distrito de San Miguelito.

No obstante, también le enviarías el mensaje al delincuente de que tiene que emigrar, y es ahí donde está el problema y donde la estrategia tiene que estar preparada a una migración.

"Los delincuentes tienen inteligencia también. Tú 'taponeas' Veracruz y aparecen en otro sitio", advirtió Mejía.

Agregó que el problema tiene que ser visto con una mayor dimensión y sostenibilidad, sabiendo que no se puede mantener una presencia policía de manera permanente.

Luego que en redes sociales se subieran videos de una noche en Veracruz, en el que se escucha ráfaga de disparos, la Policía Nacional intensificó los operativos en el poblado, realizando 25 allanamientos y colocando 27 puntos de control.

Se ha logrado la aprehensión de una persona con un arma de fuego, otra vinculada a sustancias ilícitas, además de la captura de personas requeridas mediante dos oficios de conducción y un oficio por tentativa de homicidio.'

25

allanamientos realizó la Policía Nacional en Veracruz en los últimos días. 4

corregimientos de San Miguelito vivieron un toque de queda que duró varias semanas.

Mejía, que cuenta con formación militar, cree que con intervenciones como toques de queda se debe experimentar periodos con reducción temporales de homicidio e incautaciones de armas, pero, al final, son un paliativo.

"Los toques de queda no resuelven por sí solos las causas estructurales del crimen, tales como el desempleo, falta de oportunidades, penetración del pandillerismo, el tráfico de armas y, sobre todo, la deserción escolar que vemos en muchas partes de esos corregimientos", resaltó.

El experto plantea que mientras la Fuerza Pública no tenga un control territorial a nivel, con una dimensión mucho más amplia, no se va a resolver el problema y terminará siendo un paliativo.

Al respecto, recomienda que se busquen estrategias de mediano o largo plazo que permitan tener el control territorial.

Con Mejía coincide el criminólogo Carlos González, quien afirma que si ahora Veracruz ha visto agudizado el problema de las pandillas es porque hubo desplazamiento de grupos criminales de otras partes del país.

González visualiza el toque de queda como parte de toda una estrategia, no como una medida aislada.

La parte positiva que ve de esta medida es que genera percepción de seguridad y tranquilidad en algunos ciudadanos y facilita el trabajo de la policía al no haber tantos ciudadanos en la calle.

"Es útil contra la delincuencia común, más no contra las pandillas y el crimen organizado, que realmente es el dolor de cabeza, porque es el responsable de los homicidios que experimenta el país", sostuvo.

Su recomendación es que la medida sea usada con inteligencia y que esté ligada con la finalidad, también, de buscar desarticular las redes de control de finanzas de estos grupos y atender a las poblaciones vulnerables que no tienen respuesta institucional, es decir, que no tienen respuesta del gobierno.