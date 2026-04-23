Vacunación: el reto de los sistemas de salud de América Latina antes del Mundial

Especialistas y autoridades de salud advirtieron sobre el riesgo de nuevos brotes de enfermedades prevenibles por vacunación en Panamá, en medio del aumento de casos de sarampión y tos ferina en las Américas y de una mayor movilidad internacional prevista para 2026.

La alerta fue emitida en el marco de la 24ª Semana de Vacunación de las Américas, donde expertos insistieron en la urgencia de reforzar la vacunación y cerrar brechas de inmunización para evitar retrocesos en salud pública, especialmente en la población infantil.

El llamado cobra fuerza ante el repunte regional de estas enfermedades y el riesgo de importación de casos asociado al movimiento de viajeros internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que mantener coberturas altas y homogéneas es clave para prevenir la reintroducción de virus y bacterias que ya habían sido controlados.

Según estimaciones de la OMS y UNICEF de 2024, en las Américas había 1,465,000 niños “cero dosis”, es decir, menores que no habían recibido la vacuna básica contra difteria, tétanos y tos ferina.

“Para poner esta cifra en contexto, es como llenar más de 635 veces el Estadio Rommel Fernández con niñas y niños sin protección. En un momento en el que hemos visto el resurgimiento de enfermedades como el sarampión en países vecinos y la tos ferina en la región, la mejor jugada es elevar las coberturas de vacunación y evitar que estas enfermedades sean los invitados no deseados”, señaló el Dr. Herberth Maldonado, presidente del Consejo Nacional de Práctica de Inmunizaciones de Guatemala.

Si la defensa baja, surgen los rebrotes.

En febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por sarampión en las Américas, tras la notificación de 14,891 casos y 29 defunciones en 13 países. Aunque Panamá cerró 2025 sin casos confirmados20, los especialistas advirtieron que el contexto regional obliga a mantener la vigilancia y fortalecer las coberturas.

La preocupación también se concentra en la tos ferina, cuyo comportamiento en la región ha mostrado un aumento importante en los últimos años. De acuerdo con la OPS, los casos en las Américas pasaron de 11,202 en 2023 a 66,184 en 2024, con presencia en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú.

En Panamá, al cierre de 2025, se confirmaron 52 casos de tos ferina y una defunción, lo que representó un aumento del 400% frente al periodo anterior.

“Estamos en un momento clave para evitar que la Tos ferina siga afectando a los lactantes menores de un año, así como contrarrestar el riesgo de otras enfermedades a través de asegurar esquemas de vacunación completos en niños menores de 5 años” agregó el Dr. Maldonado.

Vacunación: La principal barrera frente a nuevos brotes

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La OMS y la OPS señalan que la vacunación es una de las intervenciones de salud pública más efectivas, evitando entre 4 y 5 millones de muertes al año a nivel global. Ambas organizaciones insisten en que ningún niño debe quedar sin protección, y destacan la urgencia de cerrar las brechas de acceso, intensificar los esfuerzos para alcanzar a las poblaciones no vacunadas y reforzar los programas rutinarios de inmunización para mantener la cobertura vacunal por encima del 90% para prevenir brotes de enfermedades como sarampión, polio, difteria y tos ferina

La ciencia y tecnología han permitido un avance en inmunización, prueba de ello son las vacunas combinadas, que permiten proteger a los niños contra múltiples enfermedades en una sola aplicación, simplificando los esquemas de vacunación, reduciendo las visitas al centro de salud y aumentando significativamente las coberturas de inmunización en la población

De esta forma, las vacunas acelulares contra la Tos ferina, compuestas por 1 a 5 antígenos purificados, ofrecen un perfil de seguridad superior frente a las vacunas de células enteras, cuya mayor reactogenicidad y variabilidad en composición han sido documentadas por la OMS y múltiples estudios clínicos. Esto se traduce en menos fiebre, hinchazón, dolor e interferencia con la rutina del bebé, y una disminución significativa de eventos adversos

A este panorama se suma el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una de las principales causas de hospitalización y complicaciones respiratorias graves en bebés menores de un año. Frente a este virus, existen dos estrategias para proteger a esta población: la vacunación materna durante el embarazo y la inmunización del bebé con anticuerpos10

La combinación de ambas herramientas apunta a reducir la carga de enfermedad, especialmente en lactantes menores de 6 meses y otras poblaciones vulnerables, al disminuir hospitalizaciones y cuadros respiratorios graves durante las temporadas de mayor circulación viral. A nivel mundial, el VSR está asociado con cerca de 100,000 muertes y más de 3.6 millones de hospitalizaciones en niños menores de 5 años

El Dr. Juan Pablo Torres, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) presentó el caso de Chile que en 2024 se convirtió en el primer país del hemisferio sur en implementar de forma universal el anticuerpo monoclonal para proteger a recién nacidos y lactantes. Los resultados fueron contundentes: las hospitalizaciones por VSR disminuyeron en 76–80% y las admisiones a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se redujeron alrededor de un 85%, sin registrarse muertes en bebés inmunizados durante la temporada, un resultado que representa un avance histórico. Debido al éxito de la implementación de esta estrategia, se continua la prevención del VSR en lactantes y bebés con el uso de anticuerpos monoclonales.

“Recuperar coberturas vacunales y cerrar brechas de “dosis cero” es clave para evitar que las enfermedades prevenibles regresen a nuestras vidas. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, persigamos la verdadera victoria: proteger la salud y la vida de todos.”, concluyó la Dra. Florencia Esquivel, Directora médica de Vacunas a nivel LATAM en Sanofi.

