Ainara Sanz está lista para darlo todo en 'La Mansión del Chiri'

"Nos vemos en 'La Mansión del Chiri'", fueron las primeras declaraciones de Ainara Sanz tras su confirmación en el reality de Christofer “El Chiri” Phillips.

Sanz reconoció que está "un poco nerviosa", pero está dispuesta a darlo todo en el programa de convivencia que tiene previsto su estreno para el próximo mes.

De acuerdo a la publicación de 'El Chiri', Panamá no se esperaba esto. Asimismo, aseguró que la mansión está por terminar de nombrar a sus residentes.