PANAMÁ

Ainara Sanz está lista para darlo todo en 'La Mansión del Chiri'

Actualizado 2026/03/17 11:01:25

Christofer 'El Chiri' Phillips confirmó a Ainara Sanz como la nueva residente de la mansión.

Ainara Sanz. Foto: Instagram / @the_chris_phillips

Ainara Sanz. Foto: Instagram / @the_chris_phillips

Noticias Relacionadas

"Nos vemos en 'La Mansión del Chiri'", fueron las primeras declaraciones de Ainara Sanz tras su confirmación en el reality de Christofer “El Chiri” Phillips.

Sanz reconoció que está "un poco nerviosa", pero está dispuesta a darlo todo en el programa de convivencia que tiene previsto su estreno para el próximo mes.

De acuerdo a la publicación de 'El Chiri', Panamá no se esperaba esto. Asimismo, aseguró que la mansión está por terminar de nombrar a sus residentes.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía