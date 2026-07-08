Por mucho tiempo escribir fue un acto íntimo, una conversación consigo e incluso una forma de encontrarse a sí mismas, no obstante, próximamente aquellos escritos, que fueron completamente personales, serán públicos.

Alexa Chacón, experta en moda y directora creativa, debutará como escritora con "Luna en Piscis", una colección de 60 poemas escritos por su puño y letra, y en el que el lector podrá conocer tres versiones de ella.

La poesía llegó a Chacón (@sohotsomealex) mucho antes de que entendiera que eso era poesía, confesó a Panamá América. Encontró desde muy joven, alrededor de los 14 años, en la escritura una forma de procesar lo que sentía y de darle un lugar a emociones que a veces eran difíciles de explicar en voz alta.

En los poemas encontró una libertad que no encontraba en ningún otro formato y aunque publicarlos supone un "acto de mucha vulnerabilidad", la autora confía en que otras personas puedan encontrar algo de sí mismas en esas palabras.

"Nunca escribí pensando en publicar", añadió Chacón, que adelantó que algunos de los poemas que aparecen en "Luna en Piscis" estuvieron guardados más de una década.

"Luna en Piscis" (@lunaenpiscis) se lanzará el 1 de agosto, fue editado entre Panamá y Argentina, e ilustrado con fotografías que tomó la autora y varios fotógrafos que son muy especiales para ella.

Por el momento, la publicación estará a la venta exclusivamente a través de lunaenpiscis.com con envíos a todo el país.

"(…) Más adelante estaremos anunciando nuevos puntos de venta y opciones para que llegue a más lectoras", confirmó Chacón.