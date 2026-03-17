La Casa de los Buenos Días Papa Francisco dio inicio a sus labores, una iniciativa orientada a ofrecer a las personas adultas mayores un espacio donde puedan mantenerse activas, compartir y participar en actividades durante el día.

El evento, que reunió a ministros de Estado, autoridades gubernamentales y aliados estratégicos, se realizó un recorrido por la antigua Nunciatura Apostólica, un espacio histórico que está siendo transformado en un centro pensado para el bienestar y la participación de las personas mayores.

El Despacho de la Primera Dama, junto al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dio inicio a la Casa de los Buenos Días Papa Francisco, funcionará como un lugar donde los adultos mayores podrán acudir diariamente para realizar actividades físicas, participar en talleres, aprender nuevas habilidades, acceder a tecnología y compartir con otros en un entorno seguro y accesible.

La iniciativa busca fortalecer el bienestar de las personas mayores y ofrecer espacios donde puedan mantenerse activas y conectadas con su comunidad, evitando el aislamiento y promoviendo una vida plena en esta etapa. La Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó el valor de recuperar este espacio para ponerlo al servicio de quienes han construido tanto por el país.

Cohen de Mulino expresó: “Estamos devolviéndole vida a un lugar que forma parte de nuestra historia para ponerlo al servicio de nuestras personas mayores. Porque envejecer no significa quedarse atrás; significa seguir viviendo con dignidad, con actividad y con comunidad”.

En tanto, Gisela Sánchez, presidenta Ejecutiva del BCIE, destacó que esta alianza refleja el compromiso del banco con iniciativas que generan impacto social en la región.

Añadió: “En el BCIE creemos que el desarrollo solo es real cuando mejora la calidad de vida de las personas. Promover espacios para que las personas mayores sigan participando activamente en la sociedad es reconocer su valor, su experiencia y su aporte”.

Como parte de esta colaboración, la jornada también incluyó la presentación de la Unidad Móvil “Ver y Oír”, que lleva servicios especializados de oftalmología y audiometría a comunidades vulnerables en todo el territorio nacional.

Con iniciativas como estas, el Despacho de la Primera Dama reafirma su compromiso de impulsar proyectos que fortalezcan el bienestar, la inclusión y la calidad de vida de las personas adultas mayores en Panamá.