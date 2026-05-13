Cher sigue desafiando al tiempo

"La diosa del pop" posee una voz inconfundible y durante más de seis décadas ha demostrado su personalidad como cantante, actriz y empresaria, sin olvidar su original y extravagante forma de vestir.

Raíces armenias y cherokees

Cheryl o Cherilyn Sarkisian, que se convertiría en superestrella como Cher, nació en California, el 20 de mayo de 1946. Su madre, Georgia Holt, de ascendencia irlandesa, inglesa, alemana y cherokee, era una cantante y ganadora de concursos de belleza que la tuvo cuando contaba solo 19 años, y su padre, John Sarkisian, un camionero armenio con problemas de adicciones que se marcharía de casa.

La artista siempre ha considerado un referente a su progenitora, que llegó a casarse hasta ocho veces, dos de ellas con el padre de Cher.

Su infancia fue bastante inestable, con muchas mudanzas, conoció la pobreza y pasó un tiempo en un orfanato mientras la madre trabajaba.

Además, su niñez estuvo marcada por la dislexia, pero también por el sueño de convertirse en famosa.

Dúo Sonny & Cher

Tenía 16 años en 1962 cuando conoció a Sonny Bono, de 27, un compositor y productor sin mucho éxito. Se casarían al cumplir ella los 18 en una boda no oficial y legalmente en 1969.

Él la introdujo en el mundo de la música para formar un dúo que en los sesenta logró el estrellato con temas icónicos como "I got you babe" (1965) y "All I ever need is you" (1971).'



Cher es la única mujer que ha encabezado las listas de la revista musical Billboard durante siete décadas consecutivas.



Ha tenido una intensa vida y se ha sometido a más de una veintena de operaciones de estética para mantenerse joven.

En los escenarios mostraban mucha química, Cher luciendo ya su emblemática melena morena y con flequillo.

Tuvieron su propio programa televisivo, "The Sonny & Cher comedy hour", logrando fama internacional, aunque la cantante recordaría en su libro autobiográfico "Cher: the memoir, part one" (2024), que Bono, fallecido en 1998, era un hombre controlador y ella se sentía "atrapada" en un "matrimonio sin amor".

También aseguraba que consideró tirarse por el balcón en un hotel de Las Vegas. "Me sentía abrumada por la soledad (...) Vi lo fácil que sería dar un paso al vacío y simplemente desaparecer. Durante unos minutos de locura no pude imaginar otra opción".

Pero decidió seguir viviendo: "No tengo que saltar, simplemente puedo dejarle". La pareja, que tuvo un hijo, Chaz (1969, nacida niña pero que transicionó en 2009), se separó en 1972 y obtuvieron oficialmente el divorcio tres años después.

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'Hechizo de luna'

Su carrera en solitario como cantante, por la que ha pasado por altibajos, pero vendiendo más de 200 millones de discos, la ha combinado con la de actriz.

Así, la única mujer que ha encabezado las listas de la revista musical Billboard durante siete décadas consecutivas, puede presumir de contar con un Óscar, a mejor actriz, por la comedia romántica "Hechizo de luna" (1987), en el papel de Loretta Castorini, una joven italiana que se enamoraba de Nicolás Cage, el hermano de su prometido en la ficción.

Ya había sido nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por su papel de Dolly Pelliker en la película "Silkwood" (1983).

También destacó en "Las brujas de Eastwick", junto a Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer y Susan Sarandon.

Del musical "Burlesque" (2010), junto a Christina Aguilera, saldría el disco homónimo de ambas y la balada "You haven't seen the last of me" fue número uno en las listas de baile de Billboard.

En 2018 fue una espectacular abuela y madre de Maryl Streep para la segunda parte de "Mamma Mía", en la que canta el tema "Fernando" junto a Andy García.

Suma tres Globos de oro, un Grammy por el tema "Believe" o un Emmy por la gira "Cher: The Farewell Tour".

Además del premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes por la película "La máscara" (1985), interpretando a la madre de un niño cuya enfermedad le va deformando.

En 2024 entró en el Salón de la Fama del Rock & Roll, en el museo de Cleveland, y en 2026 recogió el Grammy al mérito especial por su trayectoria animando a perseguir los sueños: "en tiempos difíciles, la música nunca se detiene. Conmueve, sana, nos impulsa hacia adelante", dijo sobre el escenario vestida por el diseñador español Luis De Javier.

Eternamente joven

Cher, a quien Broadway le ha dedicado el musical "The Cher Show", ha tenido una intensa vida y se ha sometido a más de una veintena de operaciones de estética para mantenerse joven. Comenzó con una rinoplastia tras no gustarle su perfil en una película y ha seguido supuestamente retocándose pómulos y párpados o haciéndose liposucciones abdominales.

Su estilo juvenil también lo ha demostrado a la hora de apostar por el amor.

La diva ha tenido también varios romances, se dice que con Warren Beatty, Marlon Brando o Eric Clapton y desde 2023 es pareja del productor musical Alexander Edwards, 40 años menor que ella.

Pero, además, estuvo casada una segunda vez, con el rockero Gregg Allman (fallecido en 2017), matrimonio que duró entre 1975 y 1979 y tuvieron un hijo, Elijah Blue Allman, también músico y sobre el que Cher ha solicitado su tutela por temas de drogas.

Precisamente poco tiempo antes de cumplir los 80 años, Cher se entera -según The Sun- de que es abuela de una adolescente de 15 años, fruto de una relación de su problemático hijo Elijah con la exmodelo Kayti Edwards, nieta nada menos que del mítico director Blake Edwards.