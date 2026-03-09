¡Colón no se quiere quedar atrás! La provincia tendrá su propio reality con personalidades locales y con $5 mil en juego.

Vía redes sociales, Reyna Car Fashion y “El Colega”, un creador de contenido colonense, informaron que se aproxima el proyecto llamado “La Chantin del Colega”.

Doce personalidades, de la provincia e internacionales, estarán encerradas durante 16 días, informó “El Colega”.

Reyna, hermana de Kathy Car Fashion, detalló que es una propuesta sin filtro, donde los participantes demostrarán de qué están hechos y se van a “explotar”.

No se ha revelado aún la fecha de estreno ni quiénes serán los participantes del programa, sin embargo, estarán dos personalidades colonenses que tuvieron diferencias en redes.

Asimismo, se aseguró que dentro de la convivencia está prohibido irse a los golpes.

Tras hacerse pública la noticia del proyecto las reacciones no se han hecho esperar.

“Pura copiadera”, “Sean originales, sean creativos y no copias aburridas”, “Coloneses, me encanto” y “Los personajes de Colón no son relajo”, son algunos de los comentarios.

El reality se transmitirá en el canal de Youtube “De todo con el colega”.