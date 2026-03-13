Si te gustan las películas familiares con valores espirituales, animación de calidad y números musicales al estilo de Disney, pero con una historia bíblica, entonces, la cinta "David" es una excelente opción.

La animación musical, producida por Angel Studios, el mismo de “Sound of Freedom”, que narra la historia del Rey David, desde su infancia como un humilde pastor en Belén hasta su enfrentamiento con Goliat, ya está disponible en los cines de la localidad.

“David”, realizada por Sunrise Animation Studios (Sudáfrica), es la continuación de la serie animada “Young David” (2023), que contaba parte de su niñez, y se estrenó en diciembre del año pasado, justo para Navidad, en Estados Unidos (EE.UU.).

Con motivo a la cuaresma esta gran historia en musical, con varias canciones emotivas, disponible en Spotify, espera seguir conquistando a más familias.

La animación no solo se enfoca en la historia de David, con la voz de Brandon Engman, en idioma original, sino que también aborda temas como la familia, la lealtad, persecución y el costo de la fe en un reino lleno de corrupción y miedo.

En una entrevista para “Soy 502”, Engman comentó que David es uno de sus héroes, por lo tanto, se siente honrado de poder darle voz, lo cual también hizo en la serie. Además, aseguró que lo que hace especial a esta película es que todos la pueden disfrutar independientemente de su edad o si son creyentes o no.

“La gente saldrá del cine sabiendo que puede hacer caer a los gigantes en su vida. No están solos, tienen a Dios ayudándolos”, dijo.

Además, de Engman en el reparto de voces, la animación tiene la participación musical de artistas cristianos como Phil Wickham.

Recepción

La película, de una hora y 49 minutos, ha sido elogiada por su animación, canciones y la fidelidad al relato bíblico y su mensaje de fe, valentía y confianza en Dios por encima del poder humano.