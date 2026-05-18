Edison Broce e Ioana Rotar se dieron el 'sí' en emotiva ceremonia

El exdiputado Edison Broce anunció que comenzó un nuevo capítulo de una historia que se sigue escribiendo: se casó con la bailarina, violinista y abogada Ioana Rotar.

El enlace, celebrado en una iglesia de la localidad, el 16 de mayo, reunió a los familiares y amigos de la pareja, incluyendo a Bro, la mascota del exdiputado.

En una publicación conjunta, en Instagram, los recién casados compartieron una serie de fotografías en el altar.