PANAMÁ

Edison Broce e Ioana Rotar se dieron el 'sí' en emotiva ceremonia

Publicado 2026/05/18 08:15:00

La boda se celebró el 16 de mayo en una iglesia local, rodeados de familiares, amigos y su mascota Bro.

Edison Broce e Iona Rotar. Foto: Instagram

Edison Broce e Iona Rotar. Foto: Instagram

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El exdiputado Edison Broce anunció que comenzó un nuevo capítulo de una historia que se sigue escribiendo: se casó con la bailarina, violinista y abogada Ioana Rotar.

El enlace, celebrado en una iglesia de la localidad, el 16 de mayo, reunió a los familiares y amigos de la pareja, incluyendo a Bro, la mascota del exdiputado.

En una publicación conjunta, en Instagram, los recién casados compartieron una serie de fotografías en el altar.

 

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