Panamá
Bomberos controlan incendio en el piso 20 de un edificio en Calle Uruguay
Publicado 2026/05/18 07:00:00
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Los residentes del edificio fueron evacuados por seguridad.
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El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió en horas un incendio en un apartamento en el piso 20 del edificio Tower One, en Calle Uruguay.
Por seguridad, los residentes del edificio fueron evacuados; no se reportaron heridos ni víctimas, solo daños materiales.
Los bomberos informaron que ya controlaron el incendio, pero se mantienen ventilando el apartamento afectado. Para que luego el personal de investigación de incendios comience la investigación del mismo.
La vía permanece cerrada, por lo que se exhorta a los conductores a tomar las medidas correspondientes.
Información en desarrollo.
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