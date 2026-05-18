Aumenta rechazo; decanos piden 'cambios urgentes' en la Unachi

La crisis dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí sigue subiendo de tono. Esta vez fueron los decanos y directores de centros universitarios quienes salieron a fijar posición con un comunicado dirigido a la rectora Etelvina de Bonagas y a toda la comunidad universitaria.

En el pronunciamiento, las autoridades académicas reconocieron que la situación ya pasó a otro nivel.. “La situación actual trasciende lo administrativo y financiero al comprometer la estabilidad institucional, la gobernanza universitaria y la confianza de la comunidad”, señala el documento.

Los decanos también dejaron claro que apoyan decisiones para rescatar la estabilidad de la universidad, pero advirtieron que todo debe hacerse dentro del marco legal y respetando la autonomía universitaria.

Otro de los puntos que pusieron sobre la mesa fue la necesidad de abrir espacios de conversación para enfrentar la crisis. En el comunicado piden un “diálogo amplio” que permita discutir los ajustes financieros, académicos y presupuestarios necesarios para sostener a la universidad.

Además, cuestionaron que algunas medidas puedan tomarse de forma acelerada. “Cualquier medida adoptada debe responder a una visión estratégica”, indicaron, dejando claro que las decisiones no deben ejecutarse “de manera apresurada o sin el debido sustento técnico jurídico y/o legal”.

Dentro del documento también se menciona la necesidad de mover piezas dentro de la estructura universitaria. Los firmantes consideran “necesario que, de forma prioritaria, se promuevan cambios, ajustes o rotaciones internas” para fortalecer el equipo de trabajo y enfrentar la situación actual.

Los decanos insistieron en que todo el proceso debe respetar a los órganos de gobierno universitario y mantener el equilibrio institucional. Según el texto, las decisiones deben responder a principios de “institucionalidad, participación y responsabilidad”.

Al cierre del comunicado, las autoridades académicas aseguraron que están dispuestas a acompañar las acciones que se adopten desde las distintas unidades universitarias.

“Todos somos parte interesada en promover el fortalecimiento institucional y académico”, concluye el escrito.