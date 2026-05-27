'El Mundo Según Mafalda' llega a Panamá con entrada gratuita

A partir del 26 de mayo y durante todo un mes, la Ciudad de las Artes del Ministerio de Cultura ofrece la exposición “El Mundo Según Mafalda”. La muestra, de acceso libre, cuenta con el apoyo de CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, las alcaldías de Panamá y San Miguelito, y la embajada de Argentina en Panamá.

La exposición es un recorrido guiado creado por el Museo Barrilete de Córdoba, Argentina. Invita a niños y adultos a sumergirse en la obra de Quino, reencontrarse con las viñetas y redescubrir el poder de la pregunta, la curiosidad y la acción. Estará abierta de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La muestra fue inaugurada este martes 26 de mayo en la Ciudad de las Artes. Participaron la ministra de Cultura, Maruja Herrera; la representante de CAF en Panamá, Lucía Meza; la embajadora de Argentina, Sandra Pitta; la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández; la curadora Sabina Villagra, y un grupo de niños del programa “Latidos del Barrio”.

Lucía Meza, representante de CAF, destacó la importancia de la iniciativa: “En CAF entendemos la cultura no como un sector aislado, sino como un elemento esencial para fortalecer la convivencia, el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía”. La entidad apoya esta exposición gratuita también en República Dominicana, El Salvador y Panamá.

Por su parte, la ministra Maruja Herrera señaló: “Hoy, la Ciudad de las Artes abre sus puertas a una figura que, desde la sencillez de una viñeta, conquistó el mundo entero. Mafalda llega a nuestro país para recordarnos que la cultura no solo entretiene, sino que también cuestiona, inspira y transforma”.

La exposición llega a Panamá en el marco del 61 aniversario de Mafalda. Tras recorrer varias ciudades de Latinoamérica, busca invitar a la reflexión sobre la tira cómica que marcó la contracultura de los años sesenta y setenta en la región.

La muestra incluye varios espacios participativos: la sala del taller de los recursos, los mundos, Mafalda TVO, el taller de los inventos, los gustos y disgustos, y el apartamento de los vecinos de Mafalda.

Mafalda es uno de los personajes más queridos de Argentina y de gran parte del mundo. Ha sido traducida a 26 idiomas y varias generaciones se han identificado con ella. En 1963, Quino (Juan Salvador Lavado) creó la tira para una campaña publicitaria que fue rechazada, pero que luego se publicó en Leoplan y posteriormente en el diario El Mundo.

Su popularidad creció con libros recopilatorios, convirtiendo a la historieta en un referente cultural. Con el inicio de la dictadura, Quino se exilió en España y detuvo la producción, pero la obra siguió vigente. “Su obra era ya tan extensa y tan socialmente arraigada que hasta el día de hoy Mafalda sigue actual y hablando de problemas sociales y políticos que se mantienen intactos”, explicó la curadora Sabrina Villagra.