El poder de la donación; decenas esperan por un trasplante

Durante el primer debate del Proyecto de Ley 360, el cual busca establecer el marco regulatorio para la obtención y utilización clínica de órganos, el director del Laboratorio Nacional de Trasplante, Alejandro Vernaza, realizó un fuerte llamado a las autoridades y diputados para acelerar la aprobación de una nueva normativa de trasplantes tras tres años de gestación y debates.

En su intervención ante la Asamblea Nacional, Vernaza expuso cifras que reflejan el panorama actual de la donación de órganos en el país, señalando la urgente necesidad de modernizar el sistema y fortalecer la cultura de donación.

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Vernaza enfatizó que la aprobación de la ley es el instrumento fundamental para elevar la calidad de vida de miles de panameños, sobre todo considerando el alto impacto de los padecimientos renales en las provincias centrales.

Asimismo, instó a crear mesas de trabajo conjuntas entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Asamblea Nacional para resolver las discrepancias de criterio, principalmente en materia de organización y estructura institucional.

Sobre la voluntad de donación, Vernaza ratificó su respaldo al principio de presunción legal de donación vigente, resaltando la importancia de que la ciudadanía mantenga una postura clara y afirmativa cuando se le consulte sobre su disposición a ser donante de órganos.

Con respecto a las cifras, destacó que los trasplantes de riñón de donantes vivos se han realizado 406 trasplantes en total. Sin embargo, a la fecha, en el último período evaluado solo se ha registrado 1 procedimiento.

Mientras de donante fallecido hay un acumulado de 684. Vernaza destacó que históricamente se realizan significativamente más trasplantes procedentes de donantes fallecidos que de donantes vivos, aunque en lo que va del año únicamente se han completado 4.

Actualmente, 407 panameños se encuentran en lista de espera a la expectativa de un riñón de donante fallecido. Esta cifra se suma a los aproximadamente 3,500 pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el país.