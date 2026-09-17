La salud intestinal no depende exclusivamente de lo que se come, premisa que predominó por muchos años, y en estudio reciente confirmó que dormir no solo permite que el cerebro se recupere, sino que también ayuda a mantener el equilibrio de las bacterias que protegen la digestión, el metabolismo y el sistema inmunológico.

En el congreso anual de la American Association for Cancer Research (AACR), investigadores revelaron que la privación crónica del sueño modifica la composición y el funcionamiento de la microbiota, que sufre una alteración en su ritmo circadiano y reduce su capacidad para proteger la barrera intestinal.

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Acosta Then, endoscopista bariátrica, explicó que esto se traduce en "en inflamación abdominal, gases, digestiones pesadas, estreñimiento, diarrea o una mayor sensibilidad a ciertos alimentos".

Además, cuando se rompe el equilibrio de la microbiota, que mantiene una comunicación constante con el sistema inmunológico, se produce un aumento en "la inflamación de bajo grado y el organismo puede responder peor frente a infecciones y enfermedades", fenómeno que se conoce como disbiosis.

Asimismo, el estudio encontró que en modelos experimentales "la alteración de la microbiota favorecía la progresión del cáncer colorrectal y disminuye la eficacia de la quimioterapia", lo cual no significa que dormir mal cause cáncer, sino que el descanso insuficiente puede crear un entorno biológico menos favorable cuando ya existe una enfermedad.

En este sentido, Then aseguró que la inflamación abdominal frecuente, digestiones pesadas, cambios en el tránsito intestinal o fatiga persistente son señales de que el sueño y la salud intestinal necesitan atención.

La especialista recomendó que en lugar de solo enfocarse en los probióticos o en aumentar el consumo de fibra; mantener horarios regulares para dormir y despertarse, reducir el uso de pantallas antes de dormir, exponerse a la luz natural durante la mañana y seguir una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres y alimentos integrales que ayudan al cerebro y al intestino.