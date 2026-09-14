Hayden Panettiere murió tras tomar oxicodona adulterada con fentanilo, según TMZ

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror "Scream", falleció tras consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterada con fentanilo, según informa el medio TMZ.

Hayden Panettiere ingirió una pastilla mortal el día que falleció y, según varias fuentes policiales consultadas por el medio, creen que se trataba de oxicodona adulterada con fentanilo.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

TMZ asegura que sus fuentes están todas vinculadas al caso y con conocimiento directo y subraya que Hayden tenía un «traficante de drogas» desde hacía tiempo en Los Ángeles, quien le suministraba varios medicamentos procedentes del mercado negro, incluida la oxicodona.

"Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte", señala el medio especializado en noticias de sociedad.

Su muerte apunta a un traficante de pastillas en los Ángeles

De acuerdo con los Ángeles Times, las autoridades federales que investigan la muerte de la actriz han centrado sus pesquisas en Los Ángeles (California) y la posibilidad de que la artista obtuviera pastillas sin receta de un traficante de la zona.

Los investigadores, entre los que se cuentan agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) interrogaron a varias personas sobre la posibilidad de que la actriz hubiera ingerido oxicodona falsificada antes de fallecer en el apartamento de su novio, el actor Brian Hickerson, en Greenville, Carolina del Sur, el pasado 16 de agosto, según fuentes citadas por el rotativo.

Las causas de la muerte están pendientes de una investigación adicional. Las autoridades descartaron indicios de violencia.

Según una información publicada por la revista People, durante la llamada al 911 se puede escuchar a personas hablar de una «sobredosis» y un «paro cardíaco».

Hickerson y el hermano de este se encontraban en la residencia de Carolina del Sur cuando las autoridades declararon muerta a la actriz.

El novio entregó a los investigadores una bolsa con medicamentos, según las autoridades citadas por el periódico angelino.

Panettiere vivía en Los Ángeles, pero Hickerson es oriundo de Greenville, lugar que la actriz visitaba constantemente.

Larga trayectoria en cine y televisión

La también modelo y cantante, que falleció a los 36 años el pasado mes de agosto, comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine y es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie "Heroes".

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical "Nashville", por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También protagonizó "Remember the Titans" ("Duelo de Titanes"), "Raising Helen" ("Educando a Helen" o "Mamá a la fuerza"), "Ice Princess" ("Sueños sobre hielo" o "Soñando, soñando… triunfé patinando") y "Scream IV"

La actriz habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning", publicadas en mayo.

La investigación sobre la muerte de Panettiere ha dado nuevamente luz sobre los fallecimientos del actor Matthew Perry y el rapero Mac Miller, en las que se presentaron cargos penales contra sus respectivos proveedores de drogas y se lograron condenas.