Jhonathan Chávez: 'Duele como se ponen a menospreciar al artista panameño'

El tipiquero Jhonathan Chávez comentó sobre aquellas personas que se están quejando por el costo de los conciertos que han realizado artistas en el país.

A través de su cuenta de Instagram, el también acordeonista, hizo su comentario sobre el dilema de las personas quejándose del precio de estos eventos.

Todo esto se da luego de que Jhonathan Chávez publicara un anuncio sobre un evento que ofrecerán sus colegas Manuel y Abdiel.

"Yo puedo entender que no son los precios a los que estábamos acostumbrados, no es que lo hacemos por qué queremos... si en un jardín había 2 mil personas, (ahora) solo dejan meter 25% vienen siendo 500 personas, entre cuatro, porque es por mesa... cuatro personas por mesa, estamos hablando de que pueden meter como 100 mesas, lo más que se han metido son 35 mesas", dijo el intérprete de "Amor bonito".

Añadió, en un Instagram Live: "A la final solo entran 200 personas".

"Duele como se ponen a menospreciar al artista panameño, al de la música típica, porque prácticamente me estás diciendo que yo no valgo la pena, no vale la pena pagar por entrar a ver a Manuel de Jesús Ábrego, a Ulpiano, a Balbino y a Jhonathan Chávez, pero sí pagas 25 por una caja de cerveza...", continuó.

También señaló: "Lo otro que no entiendo es que a la final uno asiste si uno puede sino no va...".

Declaró que lo han llamado ladrón por los precios de los conciertos, pero destacó que también se da un buen servicio: “Uno asiste si puede… los bailes están así por ahora, están un poco altos como son poca gente, hay gastos que hay que pagar”.

“Ahí me escribió uno que éramos ladrones, yo les mando un mensaje a esa gente, lastimosamente las cosas son así, y va a poner ir el que puedo... el que no, será hasta que los bailes vuelvan a la normalidad, qué tristeza que se ponen a ofender a los artistas”, dijo.

“Eso es lo que duele, que nos han llamado ladrones, lagartos, que queremos cobrar al público todos los bailes que, no hecho en la pandemia, eso duele como la gente opina sin saber la información, habla cosas que no son… que toda la plata que se recoge es para uno… mucha gente me dice que los ignore, el problema es que uno está cansado de tratar de gente que piensa que uno como músico tiene que aguantar todo”.

El video que se puede ver en su cuenta de Instagram lleva más de 9,500 reproducciones y decenas de comentarios.

