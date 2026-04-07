Jhonathan Chávez se unirá a la dinastía de Diomedes Díaz en dos espectáculos en escenarios panameños

Panamá recibirá a la dinastía de Diomedes Díaz, representada por Rafael Santos y Martín Elías Jr., quienes compartirán tarima con el tipiquero Jhonathan Chávez.

Las presentaciones se realizarán el viernes 17 de abril en Santiago de Veraguas y el sábado 18 de abril en el Estadio Rod Carew, como parte de La Gran Parranda Panamá & Colombia, una propuesta que reúne los dos géneros más representativos de cada país.

Rafael Santos, hijo del legendario Diomedes Díaz, y Martín Elías Jr., nieto de Diomedes e hijo del recordado Martín Elías, continúan el legado de la familia Díaz con un homenaje que mantiene vivas canciones que han marcado generaciones.

Por su parte, Chávez, uno de los principales exponentes actuales del típico panameño, ha venido consolidando su propuesta con una visión de crecimiento más allá del mercado local, con presentaciones recientes en Colombia y escenarios en Miami.

"El Canoso" dijo: "Para mí es especial poder compartir escenario con la dinastía de Diomedes Díaz. Son artistas que hoy continúan un legado que ha marcado a muchas generaciones, y poder coincidir en Panamá es parte del camino que estamos construyendo para llevar nuestra música a otros escenarios".

El evento llegará a dos puntos clave del país y convocará a un público que sigue de cerca ambos géneros, tanto a nivel local como dentro de la comunidad colombiana en Panamá.

Además de sus presentaciones por separado, la propuesta incluirá momentos en los que los artistas coincidirán en tarima, generando cruces musicales en vivo entre el vallenato y el típico.

Se espera un evento de más de 6 horas, con un repertorio pensado para que el público cante de principio a fin.

La iniciativa también forma parte de un esfuerzo por ampliar el alcance de los artistas panameños y abrir espacios de colaboración con figuras internacionales.

La Gran Parranda Panamá & Colombia reunirá a artistas y público en dos fechas clave del mes de abril, como parte de la agenda de entretenimiento del país.