Solo cuando escuchó "acción" fue que el comediante Joel Silva entendió la dimensión de lo que estaba sucediendo y ya no se podía arrepentir: su primer protagónico en la pantalla grande con "Visa Pa'l Mundial".

Con créditos en otros filmes, pero en la cinta, que protagoniza con Elmis Castillo, Silva abandona, aunque no del todo, su faceta como comediante para convertirse en actor.

Comentó a Panamá América que para la construcción de su personaje, llamado Jamal, puso en práctica todo lo que ha aprendido haciendo stand up comedy.

Se disfrutó el proceso, se reía todos los días y se esforzó por llevar a su máxima capacidad su papel.

Silva interpreta a Jamal que junto a Joaquín (Castillo), harán lo imposible para viajar y apoyar a la selección de Panamá en el Mundial 2026.

De acuerdo a Silva, Jamal es un gran papel. Lo describió como un panameño que usa el juega vivo diariamente, aunque al final del día resulta que no es tan vivo como creía ser, por lo tanto, muchos se pueden identificar con él porque tiene mucho de la idiosincrasia local.

Añadió que si algo ha entendido haciendo comedia es que es la mejor forma de hacer una introspección. "(...) Creo que los problemas, las tensiones que tenemos como seres humanos, la mejor manera que tenemos de resolverlos es reírse primero y después tomar acción", dijo.

Estreno

"Visa Pa'l Mundial", dirigida por Juan Zelaya y producida por Elmis Castillo, ya está disponible en la cartelera local luego de superar problemas presupuestarios.

Castillo contó que la película casi no llega a la pantalla grande y a pocas horas de su estreno se finalizó la edición.