Karol G anuncia nuevo disco, ‘No me arrepiento de sentir tanto’ para el 7 de agosto

Karol G ha sorprendido a sus fans con el anuncio del lanzamiento de su próximo álbum, que se llamará ‘No me arrepiento de sentir tanto’ y saldrá a la venta el próximo 7 de agosto, poco más de un año después de su anterior trabajo, ‘Tropicoqueta’.

«El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes, se llama ‘No me arrepiento de sentir tanto'», anunció la cantante colombiana durante el tercer concierto de su gira ‘Viajando por el mundo. Tropitour’, celebrado anoche en la ciudad canadiense de Toronto.

La Bichota ya presentó un nuevo tema, ‘Matadora’, en el inicio de este tour, el viernes 24 de julio en Chicago, lo que apuntaba a la posibilidad de un nuevo álbum, que será su sexto disco de estudio.