Karol G y Sofía Vergara actuarán en la serie de Netflix ‘Griselda’

La cantante colombiana Karol G actuará nuevamente, esta vez en la serie de Netflix "Griselda".

Versión impresa

En "Griselda" se contará la historia de la narcotraficante colombiana, Griselda Blanco, conocida como "La viuda negra".

En la serie, la cantante dará vida a "Carla", una mujer que se ve obligada a transportar droga coaccionada por el personaje de "Griselda".

“Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente (conciertos, presencia escénica, forma de expresarme). Es un mundo donde todo alimenta todo”, contó a la revista Vogue en su edición para México.

Este papel ha resultado en un reto para su carrera, pues ha tenido que alternar su música con el mundo de la actuación, dijo al medio colombiano "El Tiempo.

Añadió: “Cuando no eres actriz, tu meta es hacer las cosas bien para que sean creíbles, con la actuación realmente te metes dentro de un personaje. Me levanto a las 5 a.m. y trabajo en mi música en la noche”.

La plataforma no ha presentado ningún tráiler de la producción, lo único que se conoce son las imágenes que compartió Sofía Vergara sobre su transformación para el personaje, en la que se ve a una mujer fuerte en sus expresiones, con una mirada que atemoriza a quien se atreva a desafiarla y una apariencia un poco más desaliñada.

¡Noticia de último momento! Sofía Vergara será productora ejecutiva y protagonista de “Griselda”, miniserie que cuenta la historia de Griselda Blanco, uno de los rostros detrás de uno de los carteles más conocidos de la historia. Próximamente en Netflix. pic.twitter.com/MrooLcL4Iq— Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 4, 2021

“Este es el primer vistazo de Sofía Vergara en ‘Griselda’, miniserie que cuenta la historia de Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles más conocidos de la historia”, con este texto con el que la plataforma acompañó la foto en su Twitter.

VEA TAMBIÉN: Bad Bunny: Organizadores del concierto de 'El Conejo Malo' en Panamá 'habilitarán más entradas'

Para este personaje, Sofía Vergara tuvo que hacer una radical transformación a su imagen, tal como mostró Netflix a través de una foto compartida en sus redes sociales.

Tras la noticia de la participación de Karol G en la serie hubo reacciones encontradas, unos echaron flores y a otros no les agradó.

En los comentarios se lee que es positivo verla en la pantalla chica y otros cuestionaron que nuevamente emitirán una serie sobre narcotraficantes.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!