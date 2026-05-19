Chiriquí
Asesinan al representante de Veladero, Juan Ruperto Degracia, en Tolé
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
En medio del ataque también resultaron heridas cinco personas, entre ellas dos hombres, dos mujeres adultas y un niño de cinco años.
Noticias Relacionadas
-
¡Frenan el contrabando! Más de 130 mil figuritas del Mundial y carteras falsas fueron decomisadas en Paso Canoas
Sicarios armados asesinaron al representante del corregimiento de Veladero, en Tole, Juan Ruperto Degracia, cuando llegaba a la residencia de su suegra.
Testigos indican que varios sujetos armados abrieron fuego sin mediar palabras contra el vehículo y la vivienda donde se encontraba. El ambiente quedó marcado por múltiples detonaciones y el caos en cuestión de segundos.
Degracia recibió múltiples impactos de bala y fue auxiliado por unidades del SUME 911, que intentaron reanimarlo en el sitio durante varios minutos. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su fallecimiento en el lugar del hecho.
En medio del ataque también resultaron heridas cinco personas, entre ellas dos hombres, dos mujeres adultas y un niño de cinco años. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rural del Oriente de Chiriquí, donde permanecen bajo atención médica.
Las autoridades policiales y del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.
Se conoció además que este habría sido el segundo atentado contra el representante, lo que abre nuevas líneas dentro de la investigación en curso.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.