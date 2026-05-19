Asesinan al representante de Veladero, Juan Ruperto Degracia, en Tolé

Sicarios armados asesinaron al representante del corregimiento de Veladero, en Tole, Juan Ruperto Degracia, cuando llegaba a la residencia de su suegra.



Testigos indican que varios sujetos armados abrieron fuego sin mediar palabras contra el vehículo y la vivienda donde se encontraba. El ambiente quedó marcado por múltiples detonaciones y el caos en cuestión de segundos.

Degracia recibió múltiples impactos de bala y fue auxiliado por unidades del SUME 911, que intentaron reanimarlo en el sitio durante varios minutos. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su fallecimiento en el lugar del hecho.

En medio del ataque también resultaron heridas cinco personas, entre ellas dos hombres, dos mujeres adultas y un niño de cinco años. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rural del Oriente de Chiriquí, donde permanecen bajo atención médica.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Se conoció además que este habría sido el segundo atentado contra el representante, lo que abre nuevas líneas dentro de la investigación en curso.