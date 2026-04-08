La cúrcuma, un inesperado aliado contra la astenia primaveral

La alimentación y ciertos compuestos naturales han ganado protagonismo como aliados del bienestar. Entre ellos, la cúrcuma, utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional, se posiciona hoy como uno de los ingredientes más estudiados por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, con potencial para contribuir al equilibrio del organismo.

¿Qué es realmente la astenia primaveral?

La astenia primaveral no es una enfermedad en sentido estricto, sino un trastorno adaptativo. Su origen responde a una desregulación temporal de los ritmos circadianos, provocada por el aumento de horas de luz y los cambios estacionales.

El cuerpo humano necesita ajustar su reloj biológico, lo que puede traducirse en una sensación persistente de fatiga, apatía o irritabilidad.

Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, este proceso suele resolverse en pocas semanas, pero puede interferir en la calidad de vida diaria.

Entre los síntomas más frecuentes destacan la somnolencia diurna, la dificultad para concentrarse, la pérdida de apetito y una sensación general de debilidad. A ello se suma, en algunos casos, una leve alteración del estado de ánimo.

Desde el punto de vista fisiológico, uno de los factores clave es la modificación en la secreción de melatonina y serotonina, hormonas implicadas en el sueño y el bienestar emocional.

El incremento de la luz solar reduce la producción de melatonina, lo que puede alterar los patrones de descanso. Paralelamente, el organismo necesita reajustar sus niveles de serotonina, lo que explica ciertos cambios anímicos.

Frente a este escenario, los expertos recomiendan adoptar medidas que favorezcan la adaptación progresiva. Mantener horarios regulares de sueño, practicar ejercicio moderado y seguir una alimentación equilibrada son pautas fundamentales.

En este último punto, cobra especial relevancia el papel de ciertos nutrientes y compuestos bioactivos con capacidad para apoyar el funcionamiento celular y reducir el impacto del estrés oxidativo.

La cúrcuma, un esperado aliado

Este rizoma, ampliamente utilizado en la cocina asiática, ha sido objeto de numerosas investigaciones en el ámbito de la nutrición y la salud. Su principal compuesto activo, la curcumina, ha despertado el interés de la comunidad científica por su potencial antioxidante y antiinflamatorio.

La curcumina puede contribuir a neutralizar los radicales libres y modular procesos inflamatorios, dos factores que influyen directamente en la sensación de fatiga y en el equilibrio general del organismo.

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Aunque no se trata de un tratamiento específico para la astenia primaveral, su incorporación en la dieta puede formar parte de una estrategia global de cuidado.

En este sentido, el creciente interés por la llamada nutricosmética y los suplementos alimenticios ha impulsado la presencia de la cúrcuma en nuevas formulaciones.

Tal como se destaca desde el laboratorio Dietmed, especializado en complementos de esta planta, "la cúrcuma ha ocupado, durante siglos, un lugar muy importante dentro de la medicina tradicional asiática. Mucho antes de que hablásemos de "superalimentos" o bienestar integral, a la cúrcuma ya se le atribuía este papel para el cuidado del organismo debido a sus propiedades naturales". Según detallan desde Dietmed, "este ingrediente de color dorado se ha convertido en un favorito cuando se habla de salud, belleza y equilibrio", en un contexto en el que cada vez se valoran más los compuestos con acción antioxidante y protectora.

No obstante, uno de los aspectos clave señalados por los especialistas es la biodisponibilidad de la curcumina, es decir, la capacidad del organismo para absorberla y aprovecharla.

"Cuando hablamos de aprovechar realmente sus propiedades, la calidad del ingrediente y la concentración de sus compuestos activos marcan una gran diferencia", subrayan.

Esta cuestión ha llevado al desarrollo de fórmulas que combinan la cúrcuma con otros elementos que potencian su absorción, como la piperina, presente en la pimienta negra.

Un abordaje integral del problema

No obstante, los expertos insisten en que ningún suplemento sustituye a una dieta equilibrada ni a unos hábitos de vida saludables. La astenia primaveral requiere un abordaje integral que combine descanso adecuado, actividad física y una alimentación rica en frutas, verduras, proteínas de calidad y grasas saludables.

En este contexto, la cúrcuma puede incorporarse tanto a través de la dieta como mediante complementos, siempre bajo supervisión profesional en caso de duda. Su versatilidad la convierte en un ingrediente fácil de integrar, ya sea en platos cotidianos o en fórmulas específicas orientadas al bienestar.

La astenia primaveral, aunque pasajera, pone de manifiesto la importancia de escuchar al cuerpo y adaptarse a sus necesidades. En este proceso, la ciencia y la tradición convergen en ingredientes como la cúrcuma, que, lejos de ser una tendencia pasajera, continúa consolidándose como un elemento de interés en el cuidado integral de la salud.