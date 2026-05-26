Por mucho tiempo, el bienestar se ha centrado en lo visible, el peso, la apariencia y la energía; sin embargo, la ciencia ha ampliado este enfoque hacia la salud metabólica: regula funciones esenciales como la energía, la inflamación y la respuesta hormonal, donde se requiere de un sistema digestivo sano para un funcionamiento eficiente.

La salud digestiva, que se ve directamente afectada por condiciones como la obesidad o algún tipo de trastorno gastrointestinal, no es un tema aislado; es considerado el eje del bienestar.

Está en tendencia el healthspan o esperanza de vida saludable, donde no solo se habla de longevidad, sino de los años vividos con buena salud, camino en el que el sistema digestivo tiene un rol clave.

"(...) Un metabolismo sano, apoyado por una buena digestión, puede reducir la inflamación crónica, uno de los principales factores del envejecimiento", comentó Amny Acosta Then, endoscopista bariátrica y directora de la Clínica de Obesidad y Especialidades Salutte Clinic.

Explicó que un intestino en equilibrio absorbe mejor los nutrientes, influye en la microbiota intestinal (considerada un "órgano metabólico") y tiene un impacto en enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad y afecciones cardiovasculares.

"(...) Además, condiciones como el hígado graso y el reflujo están cada vez más relacionadas con el desequilibrio metabólico", dijo Acosta Then (https://draacostathen.com).

En el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva, el 29 de mayo, la especialista advirtió que se han normalizado síntomas que no son normales (inflamación constante, acidez, estreñimiento, fatiga o digestiones pesadas), que si se ignoran pueden evolucionar a condiciones más complejas.

Cuidar la salud digestiva no debe ser una reacción reactiva, sino un hábito preventivo que se puede lograr comiendo bien, manejando el estrés y durmiendo adecuadamente.

"(...) Escuchar tu cuerpo impacta directamente en cómo envejeces y en tu metabolismo", finalizó.

Prevención

La Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) impulsa una campaña pública para concienciar sobre la prevención, la prevalencia, el diagnóstico, el manejo y el tratamiento de las enfermedades y trastornos digestivos.

Este año, la campaña es "Diarrea crónica: No ignores las señales" y, en los próximos meses, se realizará en la India la edición número 20 del Congreso Mundial de Gastroenterología (WCOG 2026).