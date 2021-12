La gira de RBD se podría cancelar por diferencias entre dos de sus integrantes

La agrupación RBD, la cual surgió en la novela "Rebelde", realizará una gira internacional el próximo año, reveló Christian Chávez a MTV Brasil recientemente.

A pesar de que la gira continúa en pie, hay riesgo de que el evento se cancelado debido a la covid-19.

Marta Figueroa y Juan José Origel informaron en el programa "Con permiso" que existe la posibilidad de que la gira no se dé por conflictos entre los integrantes de la agrupación, se lee en La Botana.

Supuestamente Anahí quiere que todos sus compañeros y el equipo de producción estén vacunados contra la covid-19, mientras que Christopher Uckermann no quiere inocularse y no está a favor de que se le pida al público que esté vacunado.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, expresó Uckermann.

También hay otros detalles en los que no se ponen de acuerdo los integrantes de la agrupación. Según Figueroa, Dulce María quiere que los traslados de país a país se hagan por la vía terrestre y no por la vía aérea.

Dulce María fue convencida por los cuatro integrantes de la agrupación que sí participaron en el concierto online que se realizó en diciembre del año pasado.'



Oficialmente no hay un comunicado que anuncie la cancelación del tour debido a las supuestas diferencias entre los integrantes de la agrupación, sin embargo, se han generado muchas especulaciones.

Datos

La novela que dio origen a la agrupación se transmitió entre 2004 y 2006, y han transcurrido 15 años desde que se emitió el último capítulo.

En 2008, la banda protagonizó su última presentación "Tour del Adiós", donde anunciaron su separación con el disco "Para olvidarte de mí".

