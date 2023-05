'Latin America's 50 Best Restaurants 2023', será en Brasil

Los organizadores de "Latin America’s 50 Best Restaurants 2023" dieron a conocer detalles de la ceremonia de entrega de estos premios, la cual será presencial y tendrá lugar en Río de Janeiro en noviembre próximo.

La gala, realizada anteriormente en México, Argentina, Colombia y Perú, se llevará a cabo por primera vez en Brasil.

Contará con la colaboración de la Alcaldía de Río de Janeiro, el destino socio de esta edición.

El evento se realizará el 28 de noviembre y reunirá a las personalidades más influyentes del panorama gastronómico de la región.

"No podríamos estar más contentos de llevar el programa de premios Latin America's 50 Best Restaurants a Brasil con el respaldo de nuestro destino socio, la Alcaldía de Río de Janeiro", dijo en nota de prensa Charles Reed, director general de William Reed, empresa responsable de la organización 50 Best.

La decisión de celebrar los premios de este año en Río refleja la importancia de Brasil como destino culinario por excelencia y subraya la posición de Río en la escena gastronómica y cultural de Latinoamérica.

En tanto, Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, dijo: “Es un honor recibir a 50 Best en nuestra ciudad. Río de Janeiro tiene la vocación de atraer a quienes gustan de la buena comida, las buenas experiencias y quieren divertirse".

"La gastronomía es esencial para el turismo, y con ese evento atraeremos a viajeros interesados en nuestra cocina, nuestras costumbres, al tiempo que dinamizaremos la economía y generaremos empleo", añadió.

Antes de la ceremonia de entrega de premios, 50 Best anunciará otros reconocimientos especiales, como el Latin America’s Best Female Chef, el premio American Express One To Watch, el Icon Award 2023, y la segunda edición de restaurantes clasificados entre los puestos 51 y 100 de Latinoamérica.

El programa del evento incluirá el célebre panel de 50 Best #50BestTalks, que cada año reúne a algunos de los chefs más reconocidos del mundo para discutir un tema de especial relevancia para la industria.

Otros premios que se anunciarán durante la ceremonia son el Estrella Damm Chefs' Choice Award, el Gin Mare Art of Hospitality Award, el Latin America's Best Pastry Chef, patrocinado por República del Cacao, y el Beronia Latin America's Best Sommelier Award.

