Legado de Cervantes cobra vida en el XXIII Festival Cervantino

El XXIII Festival Cervantino, que rinde homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra y al Día del Idioma Español, se celebrará del 21 al 23 de abril en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.

Irina de Ardila, directora del Centro Cervantes y coordinadora del festival, mencionó que el evento ha adquirido carácter internacional, por lo que este año contará con la participación de invitados internacionales desde España, entre ellos el poeta y dramaturgo José María Cotarelo y la insigne escritora María Teresa Gallego.

Agregó de Ardila que Cotarelo viene directamente de Granada, España, para ofrecer dos conferencias; la primera dedicada al poeta panameño Roque Javier Laurenza, considerado una figura insigne de la literatura nacional, mientras que la otra será sobre José Bello Lasierra, mejor conocido como "Pepín Bello", escritor e intelectual destacado en el mundo bohemio español.

En el marco del festival, el dramaturgo escenificará un capítulo teatral titulado "Afrenta a la desigualdad", escrito por él mismo al estilo cervantino. Esta obra consistirá en un diálogo entre Cervantes, don Quijote y Sancho Panza, señaló de Ardila.

El poeta interpretará a Sancho Panza, mientras que los personajes de Cervantes y Don Quijote serán representados por estudiantes de la Escuela de Español, quienes ensayarán previamente bajo su orientación.

El festival también rendirá un merecido homenaje a la escritora española María Teresa Gallego, quien ha participado activamente en todos los festivales desde el año 2007, cuando presentó en Panamá su obra "Querido don Quijote". Desde entonces, la autora ha mantenido una relación constante con esta actividad cultural.

Dentro de las actividades programadas también está la proyección de la película "El cautivo", considerada una de las producciones más recientes sobre la vida del escritor español. La película será presentada el día 22 en el cine universitario.

Concurso

Por otra parte, los coordinadores del festival han organizado un concurso de ensayo dirigido a los estudiantes de la Escuela de Español, cuya temática es "Vigencia de la obra cervantina en el mundo actual", para fomentar la reflexión y el análisis sobre este autor y su obra.

El concurso abrió la primera semana de clases y se mantendrá así hasta este jueves 16 de abril a las 8.00 p.m. Los ensayos deberán ser originales, inéditos y elaborados de forma individual. Los ensayos serán evaluados por un jurado integrado por tres catedráticos del Departamento y Escuela de Español.

Finalmente, los tres mejores ensayos serán premiados durante el acto de clausura del XXIII Festival Cervantino, que tendrá lugar en la sede de la Academia Panameña de la Lengua.