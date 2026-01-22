‘Los pecadores’ rompe récord en nominaciones en los Óscar

“Los pecadores”, de Ryan Coogler, hizo historia este jueves al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Óscar, con un récord de 16 candidaturas.

La película de vampiros superó las 14 que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: “Eva al desnudo” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016).

Por debajo de “Los pecadores” se encuentra “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de 'Marty Supreme”, “Frankenstein” y la noruega “Valor sentimental”, que acumularon un total de 9 candidaturas cada una.

La película protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler (“Black Panther”) se ambienta en el Misisipi de 1930, y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan, que regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral les aguarda.

“Los pecadores” ha sido celebrada por su mirada crítica a la música como un espacio de creación y resistencia, pero también de explotación y apropiación cultural, cuestionando quién se beneficia de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas.

La película cumplió con las quinielas de medios especializados quienes apuntaban a que rompería el récord de nominaciones en estos premios que se llevarán a cabo el 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.