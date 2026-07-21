El Festival de la Paruma, que empezó como una iniciativa para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Centro Educativo Nocturno Oficial de Yaviza, en Darién, se ha convertido en una vitrina para los emprendedores y artesanos de la región, dado que no cuentan con mercados artesanales fijos, aunque guardan la esperanza que en un futuro próximo sea una realidad.

En Yaviza converge una riqueza cultural y natural, que los organizadores del festival (líderes de la comunidad) anhelan que visitantes de todo el país puedan experimentar.

Este año, bajo el lema "Color, ritmo y cultura", se desarrollará la cuarta edición del festival (@festivaldelaparuma_09) el próximo 7 de agosto, con la participación de más de 35 delegaciones de todas partes del país, comentó Giovanna Othón de Moreno, que forma parte de la organización del evento.

La programación de las actividades incluye talleres, capacitaciones, mercado de artesanías, venta de comida, torneos deportivos y un gran desfile multicultural.

Embajadora

La cuarta versión del festival tiene como embajadora cultural a Emily Cabrera, modelo emberá y estudiante de la Licenciatura en Gestión Cultural y Folklore.

Futuro

De Moreno destacó que el festival ha ido creciendo con sus metas y objetivos, y le augura un futuro prometedor.